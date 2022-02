Où va l’immobilier toulousain en 2022 ?

2021 aura donc finalement été l’année de tous les records en matière d’immobilier. Elle s’est terminée avec des prix en hausse de plus de 5 % dans les appartements anciens à Toulouse et un prix médian qui atteignait 3200 euros/m2 fin octobre, selon les notaires. Aujourd’hui, début février, la tendance se poursuit et les prix moyens dans l’ancien s’affichent à 3707 euros/m2, selon les dernières observations de meilleursagents.com. Derrière ce chiffre, on ne compte plus les quartiers de Toulouse qui frôlent ou dépassent les 5000 euros/m2, bien au-delà désormais du triangle d’or de l’hyper-centre. C’est le cas donc de Capitole, Saint-Georges, Saint-Étienne, des Carmes mais aussi de Compans, des Chalets, de Matabiau, de Saint-Aubin et de la place Dupuy…

Les Toulousains boudent la ville

Sur le terrain pourtant, les professionnels se veulent plus mesurés. Exemple à la Côte Pavée, quartier favori des familles en quête de grandes maisons avec jardins. « La toute fin d’année a été calme et, depuis début janvier, les demandes affluent de nouveau. Mais de toute façon, nous manquons cruellement de biens à vendre », brosse Éric Oberdorff, de l’agence Guy Hoquet Bien à toit. Habituellement très recherchés, les grands appartements bourgeois du centre-ville peinent aussi à se vendre surtout quand ils n’ont pas de terrasse ou de sortie. « Les gens qui ont vraiment besoin de vendre essaient des baisses de prix et ce sont parfois finalement des entreprises qui s’installent à ces belles adresses », décrit Marie Céline Chavanne, la directrice de l’agence Sotheby’s Realty à Toulouse.

Même constat rive gauche, du côté de Saint-Cyprien. « Le marché des grandes maisons s’est éteint. De nombreux clients nous disent qu’ils préfèrent attendre et, de leur côté, ceux qui on les moyens d’acheter se détournent de la ville », constate aussi Frédéric Sayous, de l’agence Century 21 Fly Immo Toulouse.

Le frein du financement

Incertitudes liées à la pandémie qui persiste, télétravail et quête d’espace ont donc totalement chamboulé les envies des acheteurs et redistribué les cartes de l’immobilier ancien.

À cela s’ajoute la légère hausse des taux de crédits amorcée en début d’année. « Elle était annoncée et elle se confirme », pointe Nicolas Puglièse, le directeur régional de Cafpi. « Désormais, pour un dossier correct sur 25 ans, on sort un taux à 1,25 % et à 1,05 sur 20 ans. » Une hausse qui pourrait se poursuivre, selon le spécialiste. « Mais même si nous terminons l’année à 1,50 % sur 25 ans, cela reste des taux bas », nuance-t-il.

La difficulté vient en revanche des nouvelles règles de financement appliquées depuis le 1er janvier, qui plafonnent les taux d’endettement à 35 % et les durées d’emprunt à 25 ans. Les premiers pénalisés sont les investisseurs (lorsqu’ils sont déjà endettés par ailleurs sur leur résidence principale) et les primo-accédants qui ne disposent que de peu d’apport. « De même, certains clients ont du mal à accepter des refus de crédits malgré des salaires confortables et des restes à vivre élevés, sous prétexte qu’ils dépassent les 35 % d’endettement », constate le courtier.

Béatrice Girard

Sur la photo : Le quartier des Carmes reste l’un des plus chers de Toulouse mais les prix ont atteint des records dans de nombreuse zones. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.