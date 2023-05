Pure player indépendant de la cybersécurité, Own s’implante à Toulouse

Own ouvre ce mois-ci une agence à Toulouse avec une nouvelle offre, de quoi s’agit-il ?

Nous sommes un pure player indépendant et notre axe de développement consiste à permettre aux organisations de s’occuper de leurs propres activités sans avoir à se préoccuper des questions de cybersécurité, car nous avons toutes les compétences et les experts pour cela. C’est cette offre d’externalisation de la cybersécurité que nous développons à Toulouse à travers notre offre de RSSI en temps partagé.

Quel type de services proposez-vous ?

Notre offre comprend des activités de conseils, audits, réponses à incident et SOC pour développer, garantir, assurer le suivi de la sécurité de l’information de nos clients et devenir leur centre opérationnel de sécurité. Nous élaborons aussi avec notre équipe d’analystes CTI (Cyber Threat Intelligence) des rapports sur la menace qui pèse sur les entreprises et leurs secteurs d’activité par de la veille sur le deep et le dark web.

Quel type d’entreprises ciblez-vous avec cette offre ?

Notre offre de RSSI externalisé, un peu « à la carte », se destine plutôt aux PME.

Elle permet par exemple de s’offrir les services d’un RSSI sans s’engager sur un temps long et également de répondre à des besoins plus ponctuels, comme aider un client qui doit attester de son niveau de cybersécurité dans le cadre d’un appel d’offres.

Dans la logique des parcours de cybersécurité subventionnés par l’Anssi, nous proposons des diagnostics cyber et des plans d’action. Si les grands comptes pratiquent fréquemment la délégation de ressources, les petites et moyennes entreprises n’ont pas toujours les moyens ni les besoins d’un RSSI à temps plein. Avec ce service en temps partagé, nous leur donnons la possibilité d’y avoir accès quand elles en ont besoin.

Pourquoi Toulouse pour cette nouvelle implantation après Paris et Rennes ?

La métropole toulousaine représente un pôle d’activité important avec de réels besoins en matière de cybersécurité, notamment dans les secteurs du spatial et de l’aéronautique. Nous y ouvrons une agence avec trois collaborateurs cette année, mais nous souhaitons rapidement développer une offre de proximité conséquente. Nous devrions compter dix collaborateurs à Toulouse dès l’année prochaine.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Olivier Revenu, président d’Own, ouvre une agence à Toulouse pour adresser les secteurs de l’aéronautique et du spatial. Crédit : DR.