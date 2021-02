Le Gersois Parera, leader français de la cartographie des réseaux, innove et résiste à la crise

Crise ou pas crise, innovation et investissement continuent de payer dans le monde de l’entreprise. Ce n’est pas Parera qui dira le contraire. La PME, basée à l’Isle-Jourdain (680 salariés dont 180 dans le Gers) et dirigée par Jacques Cettolo, vise la croissance (3%) cette année et un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros. En 2020, l’entreprise a investi, innové puis été sélectionnée dans le programme « territoires d’industrie » de France Relance. « Notre projet, c’est celui d’un petit Google des réseaux », résume le dirigeant. « Nous allons créer notre propre base de données de cartographies des réseaux en sous-sols et en surface, et concevoir un cloud pour monnayer in fine une cartographie unique et mise à jour en temps réel à destination des opérateurs (Enedis, Orange, Véolia, Suez, ERDF, RTE…) et des collectivités publiques », détaille-t-il.

À la clé, des informations précieuses pour les élus et les exploitants en prévision de futurs aménagements urbains, construction de nouveaux quartiers ou d’équipements de transports. Pour concevoir ce service qui n’existait pas jusqu’à présent, l’entreprise a investi 1,4 million d’euros et elle bénéficie d’une aide de 580.000 euros via le plan France Relance.

Afin de visualiser ces réseaux souterrains, traquer les fuites et les dommages en temps réel, Parera s’est dotée d’un radar spécial qu’elle couple à son véhicule terrestre. « Nous sommes la seule entreprise française dotée de cette technologie italienne et surtout les seuls à la coupler avec des radars terrestres. Aujourd’hui, donc, notre priorité est de prendre des parts de marché avant nos concurrents qui sont au nombre de quatre ou cinq », résume Jacques Cettolo.

Contrats de partenariat et croissance externe

Déjà implantée sur le continent africain en Côte d’Ivoire, Parera prévoit ainsi d’y dupliquer son projet. « Nous avons signé un accord de partenariat avec Ageroute, la société d’État ivoirienne chargée de l’exploitation, du suivi et de l’entretien du réseau routier. Ainsi, nous serons consultés à chaque fois qu’ils voudront créer un réseau. »

Cette expertise en topographie des réseaux, qui pèse à hauteur de 65% du chiffre d’affaires de Parera, n’est cependant pas la seule activité de l’entreprise. Parera s’est en réalité positionnée de façon stratégique tout au long de la chaine, avec l’entité Parera Services. « Nous avons acquis en 2017 Géotech, éditeur des systèmes d’informations géographiques spécialisé dans les métiers de l’éclairage public, l’eau, l’électricité, le gaz etc., et sommes ainsi dotés de notre propre système de calcul des données en amont. »

La masse de data récupérée sur le terrain est ensuite traitée en interne par Parera Madagascar, une entité off shore. En bout de chaîne enfin, Parera assure la maintenance. « Depuis la généralisation des compteurs Gazpar et Linky, nous avons déployé une expertise en maintenance qui emploie aujourd’hui 150 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros », décrit Jacques Cettolo.

Se déployer dans l’immobilier

Plus récemment, Parera s’est aussi positionné sur le secteur en plein développement de l’installation de bornes de voitures électriques aux particuliers, dans le cadre d’un partenariat avec le groupe EdenAuto présent dans le grand Sud-Ouest. Elle vise un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros dans ce secteur d’ici deux ans.

Parmi les dernières évolutions en date, la PME gersoise vient encore de signer un partenariat avec Wisebim, une start-up parisienne spécialisée dans la modélisation 3D des bâtiments (le fameux Bim). « Comme nous sommes experts dans le référencement des réseaux, nous souhaitons aussi nous ouvrir au secteur de l’immobilier pour faire des relevés et proposer de la maintenance de bâtiments. Dans notre viseur, les promoteurs, bailleurs sociaux et les grands bailleurs publics et privés tels que les assurances, les banques ou même l’État », décrit Jacques Cettolo, qui a déjà signé un premier contrat avec le groupe 3F.

En 2021, Parera espère ne pas être impacté par la crise. Consulté pour les appels d’offres de grands chantiers tels que celui de la troisième ligne du métro toulousain, l’entreprise prévoit de recruter au moins une quarantaine de personnes.

Béatrice Girard

Sur la photo : Jacques Cettolo, qui dirige Parera depuis 2015, élargit les secteurs d’activité de l’entreprise et espère gagner 3% de croissance cette année. Crédit : groupe Parera - DR.