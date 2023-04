Cartographie. Le groupe Parera abat de nouvelles cartes pour accélérer son développement

Un gersois dans le bassin rhodanien. Le groupe Parera, spécialisé dans la cartographie des réseaux en sous-sols et en surface, a annoncé il y a peu le rachat de la société Ecartip, implantée dans la région lyonnaise et experte dans la réalisation d’études cartographiques [1]. « Cette acquisition va nous permettre de travailler davantage avec des grands noms du BTP présents dans cette zone, comme comme Eiffage ou Vinci », explique Jacques Cettolo, le dirigeant de Parera. Celui se félicite « de la reprise des acquisitions mises en pause lors de la crise sanitaire » qui avait « stoppé la croissance de l’entreprise ».

À la sortie de la période Covid, le groupe gersois avait reçu le soutien de l’État lors du fameux plan France Relance pour la création d’un cloud, une sorte de petit « Google des réseaux » regroupant ses données cartographiques aériennes et souterraines en 2D et 3D. Un projet destiné aux grands opérateurs (Enedis, ERDF, RTE, etc.) qui avance à grands pas puisqu’il est annoncé au plus tard pour septembre. « Ce cloud permet de voir comment réaliser tous les grands raccordements. Cela va être utile aux grands opérateurs par rapport à l’éclairage public, à l’eau, à l’assainissement, etc. Cela va être une aide à la décision pour les grands projets d’aménagement, de créations de logements sociaux. Les foncières immobilières peuvent aussi être intéressées par cette solution », détaille le chef d’entreprise.

« En amont et en aval des grands opérateurs de réseaux »

Autre projet d’envergure présenté il y a deux ans, l’installation de bornes pour véhicules électriques devrait démarrer dans « les deux-trois mois qui viennent ». Cette diversification est une manière de répondre à l’objectif fixé de Parera « d’être en amont comme en aval des grands opérateurs de réseaux ». L’internationalisation du groupe de L’Isle-Jourdain en Afrique se poursuit également. Partenariat avec une entreprise minière de Madagascar, participation au projet de métro d’Abidjan [2] et rachat d’une entreprise ivoirienne sont parmi les dernières initiatives internationales de Parera.

Le Groupe Parera a enregistré, en 2022, 38 millions d’euros de chiffre d’affaires et fait travailler 750 collaborateurs, dont 350 dans la région Occitanie [3]. Jacques Cettolo prévoit une croissance importante de son entreprise dans les mois qui viennent. « Nous voulons atteindre les 50 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 et nous devrions être mille personnes d’ici 4 à 5 mois, et j’espère que nous serons 2000 collaborateurs d’ici trois à quatre ans. Je souhaite aussi que nous poursuivions les acquisitions et notre développement en Afrique », expose le confiant dirigeant de l’entreprise lisloise.

Matthias Hardoy

Sur les photos : Un véhicule utilisé par le groupe Parera pour réaliser ses cartographie réseaux. Jacques Cettolo, le dirigeant de Parera. Crédit : Parera.