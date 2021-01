Partenariat entre le tribunal de commerce de Toulouse et la Capeb 31

Le 8 janvier dernier, la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment de la Haute-Garonne (Capeb 31), et le tribunal de commerce de Toulouse ont signé une convention. Celle-ci permettra aux 1000 artisans adhérents de la Capeb 31 de bénéficier d’un diagnostic en cas de difficultés et d’accéder à des mécanismes amiables spécifiques, tels que la procédure de mandat ad hoc ou la conciliation prévention.

Dans ce cadre, des juges spécialisés issus du monde de l’entreprise assurent des rendez-vous de prévention, pour rencontrer des dirigeants d’entreprise pouvant être confrontés parfois à une situation financière difficile. Le tribunal de commerce de Toulouse et la Capeb 31 sont convenus d’installer, dans les locaux de la Confédération, une cellule de prévention externalisée. Ce dispositif permettra aux adhérents de rencontrer les juges de la prévention.

Ces rendez-vous, strictement confidentiels et gratuits, ont pour objectif de faire le point sur la situation de l’entreprise. Ils permettent de poser un diagnostic le plus en amont possible pour agir rapidement et efficacement tant que la situation le permet.