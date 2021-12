Patrimoine SA Languedocienne signe la charte contre les violences faites aux femmes

C’est la première entreprise de Haute-Garonne qui s’engage officiellement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Patrimoine SA Languedocienne, entreprise sociale pour l’habitat, a signé ce 25 novembre la charte européenne CEASE. Elle s’engage ainsi à former et sensibiliser ses deux cents salariés à cette cause.

Concrètement, Patrimoine prévoit d’organiser des formations à destination de ses managers pour mieux comprendre les violences conjugales et leur impact au travail. En effet, selon une étude européenne, un citoyen sur cinq connaît une collègue ou ancienne collègue qui a été, ou est encore, victime de violence.

L’entreprise souhaite sensibiliser l’ensemble du personnel avec la distribution de kits (numéros utiles, premières recommandations…). Elle va aussi désigner des référents formés et à l’écoute auprès desquels les victimes pourraient plus facilement se confier.