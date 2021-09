Philippe Salats nommé directeur financier du groupe Latécoère

Philippe Salats a rejoint l’équipementier aéronautique toulousain Latécoère en tant que directeur financier du Groupe depuis le 1er septembre 2021. Il succède à Michel Abaza qui aura achevé la recapitalisation financière de la société.

Diplômé de l’ESCP Europe et de la Columbia Business School, Philippe Salats affiche au compteur trente ans de vie professionnelle (Saupiquet, l’Oréal, Alcatel) dont douze ans dans le secteur aéronautique et militaire. il a notamment travaillé chez Zodiac Aerospace et Photonis, une start-up qui développe des technologies de vision nocturne pour l’armée française.