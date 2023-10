Pierre-Olivier Nau réélu à la présidence du Medef 31

Pierre-Olivier Nau (PDG de Manatour) a été réélu à l’unanimité mardi 26 septembre à la présidence du Medef Haute-Garonne lors de l’assemblée générale. Il entame son second mandat de trois ans avec un mot d’ordre, « continuité et exigence dans la défense de nos entreprises locales » et souhaite placer la fiscalité, l’emploi et le logement au cœur des priorités. Le conseil d’administration du Medef 31 intègre également six nouveaux membres : il s’agit d’Eric Gouy (Pierre Fabre), Sébastien Berthelier (Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées), Sébastien Sourbieu (Synergie), Grégory Duret (I Cube Research), Florent Poitevin (Légapole Gestion Privée) et Philippe Wallaert (Ingaged).

L’organisation patronale de Haute-Garonne revendique à ce jour 750 entreprises adhérentes représentant plus de 76.000 salariés. Pierre-Olivier Nau se fixe l’objectif ambitieux d’atteindre les 1300 adhérents en 2026.

Diplômé de TBS Education, Pierre-Olivier Nau (48 ans) a repris en 2019 l’entreprise Manatour, cofondée en 1990 par son père Philippe Nau et Jean-Pierre Mas. La société, positionnée sur le créneau du tourisme industriel, technique et économique, propose notamment des visites du site Airbus et exploite le musée Aeroscopia à Blagnac. Elle emploie environ quatre-vingts salariés.