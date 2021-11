Hérault. Bio-UV Group acquiert Corelec, Pool Technologie rejoint NextPool

Bio-UV Group, entreprise cotée basée à Lunel, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l’eau, annonce le rachat de Corelec, qui traite l’eau de piscine par électrolyse de sel et emploie vingt-cinq salariés à côté de Toulouse. « L’acquisition de cette nouvelle technologie permet à Bio-UV Group de renforcer sa position sur le marché de la piscine privée, et de proposer aux particuliers des solutions de traitement combinant les technologies UV, ozone et électrolyse », explique Benoît Gillmann, PDG.

Corelec, avec sa marque Akeron, commercialise 15.000 électrolyseurs au sel en 2021. Le gérant de Corelec, Loïc Le Ravallec, rejoint l’équipe de direction de Bio-UV Group. Bio-UV Group investit environ 1,5 million d’euros dans l’extension de son site de Lunel, avec la construction de 1200 m2 supplémentaires. Bio-UV Group emploie 130 salariés et réalise en 2020 un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros.

Le marché de la piscine est porteur

De son côté, Pool Technologie, positionné sur les systèmes de traitement automatiques des eaux de piscines, est racheté par NextPool (Oullins, à côté de Lyon). Le nouvel ensemble pèse un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros et emploie 600 salariés – dont soixante à Pool Technologies. L’objectif est de créer un leader européen de produits sur mesure - volets automatiques, couvertures… - et du traitement de l’eau. « L’ambition est de doubler de taille d’ici cinq ans, via une croissance externe ciblée, une accélération du développement international et l’émergence de nouvelles solutions », résume Sarah Guezbar, directrice générale de Pool Technologie.

Entre réchauffement climatique et effet Covid, le marché de la piscine est très porteur. Selon la Fédération française de la piscine, le chiffre d’affaires du secteur devrait passer de 2,6 milliards d’euros en 2020 à plus de 3 milliards d’euros cette année.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Philippe Grard et Sarah Guezbar, dirigeants de Pool Technologie, dont le siège social est à Valergues (Hérault). Crédit : DR.