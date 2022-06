Pollution atmosphérique : Atmo Occitanie défend « le droit à un air sain »

« Il y a une tendance à l’amélioration mais les problématiques persistent », affirme Dominique Tilak, la directrice générale d’Atmo, agence agréé chargée de la surveillance de la qualité de l’air en Occitanie. Dans un contexte de crise environnementale, mise en évidence par les récents épisodes de forte canicule, Dominique Tilak et Agnès Langevine, présidente d’Atmo, ont interprété le bilan de la qualité aérienne de 2021. « En France, la pollution est le deuxième facteur de mortalité et cause 40.000 décès par an », déclare la directrice générale d’Atmo. Un humain respirant 15.000 litres d’air par jour, et les polluants atmosphérique pouvant réduire et altérer les fonctions pulmonaires, la qualité de l’air est un enjeu sanitaire fondamental. À ce sujet, la loi Laure de 1996 défendait déjà l’air sain comme un droit.

De nombreuses stations d’observation en Occitanie

« Lister, quantifier et localiser », voici les principales actions d’Atmo Occitanie. Les différents polluants sont catégorisés, et en fonction de la gravité de leur impact, l’agence peut évaluer le danger pour les populations exposées. Les principales sources de ces émissions étant le trafic routier et les dispositifs de chauffage, les populations en zones urbaines ou proches des grands axes sont bien évidemment plus exposées. Atmo Occitanie possède sept stations annuelles, quarante-cinq permanentes et 369 complémentaires. Pour ne rien laisser au hasard, les calculs sont opérés dans plusieurs secteurs (industrie, agriculture, transport, bâtiments, etc.). Atmo mesure l’évolution annuelle mais également les dépassements de régulations en vigueur.

Majoritairement, un non-respect des nouvelles recommandations de l’OMS

Malgré une diminution de certains polluants atmosphériques comme le dioxyde d’azote, dont la baisse atteint 24 % ces deux dernières années à Toulouse et Montpellier, la qualité de l’air ne cesse de se dégrader. Deux échelles de valeur sont à prendre en compte : les règlementations françaises et les nouvelles recommandations de l’OMS datant de 2021. Selon les seuils français, 80 % de la population occitane sont exposés à la pollution chronique, et 100 % y sont exposés selon l’OMS. Ainsi, l’agence Atmo conseille avant tout à la France d’être plus exigeante dans sa lutte contre la pollution atmosphérique.

Par exemple, l’OMS préconise 10 masses de particules par unité de volume d’air (noté µg/m3) pour le dioxyde d’azote alors que la valeur guide en France est de 40, une valeur qui n’est pas même respectée sur tout le territoire. La présence du polluant ozone, produit en période estivale, a de son côté augmenté de 10 % en une année.

Sur le territoire occitan, ce sont majoritairement le Gard, l’Hérault, la Haute-Garonne et les Pyrénées-Orientales qui ne tiennent pas ces objectifs et sont au-dessus des règlementations pour de nombreux polluants. Atmo Occitanie souhaite interpeller les citoyens sur la gravité de la situation : en 2020, l’Occitanie a connu treize journées de pic de pollution aiguë tandis que l’année 2021 en a comptabilisé trente-et-une, soit un mois entier d’intense contamination atmosphérique.

Valentine Marchou

Sur la photo : Agnès Langevine présidente Atmo Occitanie. Crédit : Atmo.