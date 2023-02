Pour la French Tech Toulouse, les levées de fonds suivent « une dynamique sereine »

Frederick Roques, selon votre baromètre TTI [1], les levées de fonds sont moins importantes à Toulouse en 2022 qu’en 2021. Comment l’analyser ?

L’index est en place depuis 2019, ce qui donne un peu de recul dans l’analyse. Les levées sont effectivement moins importantes que l’année passée. C’est vrai en volume et en montant. Mais 2021 était une année exceptionnelle avec des levées très importantes comme Loft Orbital (125 millions d’euros). Nous étions dans la sortie du Covid, avec un réel engouement des investisseurs. Nous revenons à une certaine normalité. Si on compare les chiffres de 2022 à 2019 et 2020, nous sommes au-dessus malgré la crise énergétique et la guerre en Ukraine. Et la médiane des levées est deux fois supérieure à 2021 et quatre fois plus importante que les années précédentes.

Quelle typologie pour les projets soutenus ?

F. R. : Ce sont des projets plus matures, aboutis, soutenus par des fonds davantage locaux, nationaux ou européens. Alors qu’il s’agissait plutôt de fonds américains qui avaient investi à Toulouse en 2021. Il y a aussi une plus grande diversité au niveau des secteurs concernés : du retail [2] avec i-Run, qui lève 100 millions d’euros, de l’agritech, du numérique, de la proptech [3] et du space-tech.

C’est un signe positif. Tout l’écosystème montre ainsi sa dynamique. Il n’y a pas que l’aérospatiale à Toulouse, cela montre que le monde économique toulousain est beaucoup plus riche que ce qu’on peut a priori penser.

Sandrine Jullien-Rouquié : Je suis fière de ces résultats. On dépasse le mythe d’un Toulouse uniquement dynamique dans l’aéronautique et le spatial. Il y a par exemple l’agri-tech qui fonctionne très bien. Naïo Technologies a levé 32 millions d’euros. La French Tech a lancé au niveau national un programme pour les entreprises innovantes des filières agricole et alimentaire, Agri 20, et cinq des entreprises soutenues sont localisées en Haute-Garonne.

Les investisseurs sont-ils cette année inquiets d’éventuelles conséquences économiques des crises de 2022 (guerre en Ukraine, hausse des prix de l’énergie, inflation, etc.) ?

F. R. : Ce que craignent surtout les investisseurs, c’est l’incertitude, quand on ne sait pas où on va au niveau énergétique ou de l’inflation. Or, en ce moment, on parle de résorption de l’inflation, de stabilisation de la crise énergétique. Les analyses de la Réserve fédérale américaine (Fed) vont dans ce sens. La dynamique des investisseurs semble donc pouvoir se pérenniser. 2023 semble à ce jour pouvoir être dans la continuité de 2022. Les levées se poursuivent. Il n’y a pas de pessimisme ambiant, nous sommes dans une dynamique sereine.

Il y a beaucoup de catalyseurs, de programmes d’aides en Occitanie. Comment se repérer en tant qu’entrepreneur ?

S. J.-R. : C’est justement la raison d’être de la French Tech Toulouse. Nous avons effectivement la chance d’avoir sur le territoire environ 90 programmes d’aide pour les entreprises innovantes, une vingtaine de catalyseurs. Mais pour l’entrepreneur qui débarque, ce n’est pas toujours facile de savoir à qui s’adresser avec son projet spécifique. Nous rassemblons les entreprises sur l’innovation, pas sur un secteur d’activité. Notre position nous permet de créer des passerelles. Nous avons pris le temps de créer une énorme cartographie de tous les services existants, de tous les acteurs économiques publics et privés. En connaissant très bien l’écosystème, on peut connecter les gens entre eux. Nous sommes, de plus, en lien direct avec le ministère de l’Économie. Dans chaque ministère, il y a un référent French Tech, tout comme dans les principales ambassades françaises des grandes métropoles internationales.

Vous avez lancé à la fin de l’année dernière le programme La Tech à Impact. Dans quel objectif ?

S. J.-R. : Notre mission principale, c’est de déployer un certain nombre de programmes nationaux en local. Mais nous avons aussi la possibilité, selon les besoins qu’on a identifiés en local, de créer de toute pièce nos propres programmes. C’est dans ce cadre qu’on a mis en place La Tech à Impact, en novembre dernier, et qui va se poursuivre au moins jusqu’en juin 2023.

L’idée est de mettre en place des outils (ateliers, podcasts, etc.) pour que les entreprises innovantes mesurent leur impact environnemental, réfléchissent à comment mieux produire, à réduire la pénibilité au travail. Mais aussi encourager des entrepreneurs à se lancer dans le création de projets centrés sur la transition écologique. Bercy [4] souhaite que le programme soit déployé dans d’autres capitales French Tech.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : L’équipe de la French Tech en juin 2022. Au fond, Cédric Giorgi, dirigeant de Kaduceo ; Sandrine Jullien-Rouquié, dirigeante de Ludilabel et présidente de la French Tech Toulouse, et Carole Zisa-Garat, dirigeante de Telegrafik. Au premier rang : Karim Ben Dhia, dirigeant d’Adveez, le coq rouge French Tech et Marc Leverger, dirigeant de Brico Privé. Crédit : French Tech Toulouse.