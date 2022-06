Pour sa huitième édition, les Rencontres Cyber d’Occitanie se renouvellent

« Cybersécurité : faisons simple ! » Voilà la thématique choisie pour cette nouvelle édition des RCO. Pour Marc Sztulman, conseiller régional Occitanie, l’objectif est simple : « offrir une vision plus globale et représentative de chaque secteur touché par la cybersécurité », et accompagner TPE et PME dans la transition digitale d’aujourd’hui. « Il est important de renouveler nos solutions car les risques de cyberattaques évoluent chaque jour », affirme l’élu de la Région,, partenaire de l’événement.

Les tactiques des hackeurs ne cessent de se professionnaliser. « C’est la course entre la lance et le bouclier », constate Martin Venzal, président de Projet X et directeur de la rédaction de ToulÉco, à l’origine de ces RCO. Les entreprises de hacking se multiplient et les attaques ne cessent d’augmenter, d’où la nécessité d’apporter des réponses rapides. « Actuellement, dans une période de trois ans, environ 30 % des entreprises font l’objet d’une cyberattaque et la moitié d’entres elles ne s’en relève pas », observe Marc Sztulman. La Région souhaite donc apporter une première solution, avec Cyber’Occ, un portail de réponses « de premier niveau » pour les TPE et PME en cas de cyberattaque. Il permet de centraliser entre 250 et 300 actions pour former et lutter contre ce fléau, en passant de la sensibilisation théorique aux éléments concrets plus techniques.

« L’événement attendu par l’écosystème et les collectivités »

Au programme des Rencontres Cyber Occitanie, de nombreux stands et ateliers, ainsi des moments d’échange pour préparer chefs d’entreprises, dirigeants et même citoyens à protéger au mieux leurs données. Plus de mille partenaires animeront « cette manifestation accessible, pédagogique et ouverte sur la société attendue par l’écosystème et les collectivités », selon le conseiller régional. Afin de sensibiliser au hacking, des démonstrations seront par exemple effectuées par des experts pour mieux comprendre les tactiques habituelles.

Favoriser l’embauche numérique sera également un des enjeux des RCO : des espaces de formation et de recrutement seront proposés en partenariat avec Pôle emploi, l’Apec et MySoft Agency. Côté business, Ad’Occ organisera une convention d’affaires ou plus de 900 rendez-vous business sont déjà pris, pour « nouer des relations commerciales ». Enfin, une vingtaine d’ateliers présenteront les différents aspects de la cybersécurité. Avec une partie experte et une partie grand public, ces ateliers permettront aux visiteurs de « développer des réflexes utiles ».

La nouveauté : la sécurité économique pour les PME

Pour cette 8e édition, les RCO accueilleront des ateliers relatifs à la sécurité économique. Des professionnels de différents domaines tels que des assureurs ou des avocats pourront informer les futurs ou actuels chefs d’entreprises sur les possibles risques juridiques. Cinq à six ateliers viseront à comprendre le fonctionnement de protection du patrimoine et des données par des stratégies et des cartographies de risque.

Valentine Marchou

Sur la photo : Martin Venzal, président de Projet X, et Marc Stulzman, conseiller régional. Crédit : Marjorie Angelvy - ToulÉco.