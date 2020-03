Corruption : le détail des faits reprochés à Airbus

En réclamant 3,6 milliards d’euros d’amende à Airbus pour des faits de corruption, le Parquet national financier (PNF), le département américain de la justice, et le britannique Serious Fraud Office (SFO), ont eu la main lourde. La pénalité la plus élevée jamais infligée à un groupe industriel. Pour l’avionneur européen, la pilule est amère mais il devrait pouvoir la digérer. C’est l’avis de l’expert aéronautique Bertrand Vilmer. Cet ancien pilote d’essai, qui à fondé son cabinet d’expertise Icare XP, estime que pour l’avionneur "cette amende équivaut aux bénéfices du groupe". Il "réalisera une année blanche" en 2020.

C’est en France qu"Airbus doit s’acquitter du montant le plus important : une amende d’intérêt public de 2,1 milliards d’euros dans le cadre d’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). « Si les pouvoirs de justice acceptent de mettre en application cette convention, il n’y a pas de poursuite », affirme Bertrand Vilmer, qui ajoute : « dans ce cas, il fallait réunir certaines conditions ». Notamment, l’entière collaboration d’Airbus.

Retour en arrière. "En avril 2016, Tom Enders, alors patron, avait dénoncé les pratiques de sa société. Il s’est rendu compte de la présence d’intermédiaires fictifs et de cadeaux faits à des autorités publiques à l’occasion de contrats de vente d’avions civils et de satellites. Et il a remis aux enquêteurs plus de 30 millions de documents", ajoute le consultant aéronautique. "De plus, il lui fallait montrer aux marchés et aux actionnaires sa bonne foi."

D’autant que cette affaire faisait peser de lourdes menaces sur l’entreprise, dont celle d’une interdiction d’accès aux marchés publics.

"Faits de corruption d’agent public"

En France, le PNF a ouvert une enquête préliminaire en juillet 2016 des chefs de "corruption d’agent public étranger, de faux et usage de faux, d’escroquerie en bande organisée, d’abus de confiance et blanchiment de ce délit, et d’abus de bien sociaux", commis entre 2004 et 2016. Les enquêteurs ont relevé des pratiques frauduleuses lors de campagnes de vente dans seize pays, dont la Chine, la Corée du Sud, la Russie, la Colombie, le Népal, l’Inde, les Émirats Arabes Unis ou encore le Vietnam.

Selon l’ordonnance d’homologation de la CJIP mise en ligne par l’Agence française anticorruption (AFA) le 29 janvier que ToulÉco s’est procuré, il est ainsi mentionné qu’en 2014, Airbus a conclu deux contrats-cadres avec "l’autorité centrale chinoise", portant sur la vente à des compagnies du pays de 113 monocouloirs A320 et de vint-sept A330. Pour les décrocher, l’avionneur européen a financé un fonds de coopération chinois ( le CACF) à hauteur de 24,2 millions d’euros entre 2012 et 2017.

Une partie de cette somme a été utilisée "au bénéfice d’agents de l’administration et de dirigeants de compagnies aériennes ou d’entités publiques chinoises qui jouaient un rôle dans le processus d’achat". Et une autre "partie des fonds a été utilisée pour des séminaires, qui comportaient principalement des activités de loisirs", poursuivent les enquêteurs.

"Ce qui nous permet de regarder vers l’avant"

Autre exemple : entre 1996 et 2000, l’avionneur a conclu trois contrats avec la compagnie aérienne Korean Air, portant sur dix A330. "Airbus s’est engagé à verser la somme de 15 millions de dollars à un ancien dirigeant de cette compagnie aérienne".

À Taïwan, l’avionneur a aussi versé 7,5 millions de dollars à un intermédiaire et 500.000 dollars à un autre pour leur rôle dans la vente de vingt A350, dont six en option, à la compagnie China Airlines. Problème, relève la justice : "leurs contrats ont été signés postérieurement à la conclusion de la campagne de vente et mentionnent des rémunérations substantiellement inférieures à celles promises".

Oui, Airbus paye le prix fort mais pour mieux tourner la page. "Nous avons payé. Ce qui nous permet de regarder vers l’avant", a souligné pour sa part Guillaume Faury, le patron, d’Airbus lors de la présentation des résultats du groupe à Toulouse.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Tom Enders se félicite en 2014 lors du premier vol de l’A320 Neo entouré de John Leahy et d’autres responsables d’Airbus. Depuis l’équipe a démissionné suite à des affaires de corruption. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.