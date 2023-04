Predicta Lab, le spécialiste du renseignement en source ouverte

Après avoir alerté plusieurs gouvernements à la suite de failles repérées dans leurs sites officiels, Baptiste Robert, trentenaire toulousain, diplômé de l’Enseeiht et féru des data, s’est taillé en quelques années une réputation internationale de chercheur en cybersécurité et hacker éthique. Il comptabilise aujourd’hui plus de 245.000 abonnés sur Twitter et délivre ses conseils à travers la planète. Mais c’est à Toulouse, en 2020, qu’il a cofondé avec Pascal Thierry Revelin la start-up Predicta Lab (quatre salariés en 2023). Cette plateforme d’open source intelligente (OSINT), dotée d’un algorithme maison, est capable de traiter des big data et de contrôler son empreinte numérique.

« Sur ce marché encore balbutiant, cela nous distingue de nos concurrents », avance Baptiste Robert. « Quand certains proposent uniquement du fast checking, à partir d’un nom, notre plateforme globale d’investigation numérique nous permet de visualiser, de gérer de la donnée ; et donc de valoriser les infos pour nos clients. » Accessible sur abonnement, elle permet aux utilisateurs, essentiellement des services publics, des services de police et de justice, des avocats, des cabinets d’intelligence artificielle, de grandes entreprises… de faire de l’investigation numérique poussée à partir de données open source.

Se protéger contre les cyberattaques

Levée de fonds, projet de croissance externe, environnement d’une entreprise ou d’une personnalité, état d’un marché et de la concurrence, etc. sont autant de contextes pour lesquels les entreprises font appel à l’outil de Predicta Lab.

Dans cette démarche, la start-up sensibilise aussi ses clients aux risques des cyberattaques. « On fait de la simulation, en se mettant dans la peau de l’attaquant et l’on montre à nos clients comment un hacker peut, en s’appuyant sur des données open source, préparer une attaque. Car comme avant de braquer une banque, les hackers font du repérage ! » Face à ce risque, le jeune dirigeant martèle une seule règle : « une donnée que l’on met sur internet ne nous appartient plus, donc avant de mettre en ligne quoi que ce soit qui nous concerne ou concerne son entreprise, il faut se poser les bonnes questions… »

L’éthique, au coeur des préoccupations

La plateforme représente aujourd’hui l’activité principale de Predicta Lab, mais l’entreprise propose aussi de la formation pour devenir analyste OSINT à destination d’un public varié. Des étudiants, journalistes, fonctionnaires… viennent se former à la prise en main de données ouvertes. L’entreprise réalise enfin des rapports d’empreinte numérique à la demande. « Nous sommes le plus souvent sollicités par des personnalités publiques ou des entreprises pour repérer toutes leurs traces numériques. Nous leur faisons ensuite des recommandations pour supprimer telle ou telle trace d’eux sur le net. »

Une activité pour laquelle l’éthique est primordiale. « Chez nous, c’est un sujet incontournable. Nous nous sommes dotés d’une charte et d’un comité éthique composé de personnalités extérieures, qui décident après un examen approfondi et en fonction du contexte de la demande, si nous acceptons la mission ou pas. »

Béatrice Girard

Sur la photo : Baptiste Robert, hacker éthique et cofondateur de Predicta Lab Crédit : archive Hélène Ressayres- ToulÉco.