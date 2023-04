Près de Toulouse, bataille autour de la Zac du Rivel

Imaginée il y a 20 ans lorsque l’échangeur d’autoroute de Montgiscard a été décidé, la création de la zone d’aménagement concertée (Zac) du Rivel, à cheval sur les communes de Baziège et de Montgiscard, fait l’objet d’une contestation. Artificialisation des sols et bétonisation qui mettent en péril les ressources en eau, augmentation de la circulation routière, menace sur la biodiversité... : les détracteurs de cette zone d’activités d’une centaine d’hectares de surface, dont 75 hectares destinés aux entreprises, ne manquent pas d’arguments. Ils déplorent un projet anachronique, qui ne répond plus aux enjeux climatiques. « Au regard des rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) et de l’état des lieux de l’eau, ce projet doit faire une pause. On doit se donner le temps de réfléchir. C’est une évidence », propose Agnès de Lagausie, membre du collectif « Non à la Zac du Rivel ».

Fondé en 2022, ce collectif, qui regroupe une quinzaine de membres actifs et des sympathisants, milite pour la réutilisation des bâtiments existants, comme des friches industrielles laissées vacantes. « Il existe des solutions », insiste Agnès de Lagausie. « On peut aussi laisser les champs en culture. »

Alors que les premiers travaux doivent démarrer en 2023, les opposants vont multiplier les actions pour se faire entendre. « Nous allons continuer à informer la population car les choses ont été réalisées en secret. Et des habitants ne connaissent pas le projet », précise Laurent Paquereau, membre du collectif. « Nous allons créer des moments pour nous rassembler, chercher des espèces à protéger et nous structurer en association afin de mener des recours en justice. »

3500 emplois visés

De son côté, la communauté d’agglomération du Sicoval défend ce projet créé par délibération lors de son conseil de communauté du 2 novembre 2015. Il a ensuite fait l’objet d’une enquête publique en 2019 et a été déclaré d’utilité publique en juin 2020. « La zone d’activités d’aujourd’hui n’a rien à voir avec celle de la fin des années 90. Elle colle aux impératifs de la transition écologique », explique Jacques Oberti, le président du Sicoval. Pour l’élu, la création de cette Zac « répond à la question fondamentale du rééquilibrage territorial ». « Du côté de Nailloux et de Villefranche-de-Lauragais, il faut créer des emplois. Et à Labège, nous devons amener de l’habitat », précise-t-il.

Cette zone d’activités, au budget de 55 millions d’euros, est dédiée aux technologies vertes et innovantes, aux énergies renouvelables et à l’économie circulaire. « Nous avons été contactés par des entreprises. En effet, nous sommes attractifs car installés à six minutes de Toulouse », se félicite Jacques Oberti, qui prévoit la création d’ici 20 ou 30 ans de 3500 emplois.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Jacques Oberti, le président de la communauté d’agglomération du Sicoval. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.