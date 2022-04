Présidentielles 2022. En Occitanie, les résultats détaillés par département

D’un côté, un Rassemblement national qui s’affirme et, de l’autre, une gauche qui se cherche toujours. Au milieu, un Président sortant qui tire son épingle du jeu. En région Occitanie, les présidentielles se suivent et se ressemblent avec, comme en national, un trio de tête Macron-Le Pen-Melenchon. Pour autant, les rôles ont changé : en 2017, Emmanuel Macron était vu comme l’homme de la rupture, alors qu’il est cette année celui de la continuité. La rupture, justement, n’a pas profité à Eric Zemmour en Occitanie. Le vote a surtout été l’occasion d’enterrer littéralement les anciens partis : le PS et LR, alors même qu’ils avaient été consacrés aux dernières élections. Ainsi, Carole Delga (PS) a été la présidente de Région la mieux élue de France tandis que Michael Delafosse (PS) raflait Montpellier et Jean-Luc Moudenc (LR) confortait sa place à Toulouse lors des Municipales. Telle est la dure loi des scrutins.

La gagnante reste l’extrême droite. Elle a confirmé une grande partie des résultats du premier tour de 2017 et même amélioré son score, si on cumule les résultats du Rassemblement National et de Reconquête ! Marine Le Pen a finalement peu failli sur ses bases. Ainsi, à Béziers, elle devance de loin tous les autres candidats avec 31,08 % des voix, devant Jean-Luc Mélenchon (22,74 %). Éric Zemmour n’est que quatrième, avec 10,61 % des suffrages. La candidate du RN reste en tête dans un grand nombre de départements et de villes (26,03 % à Carcassonne, 27,41 % à Narbonne, 27,39 % à Perpignan, etc.). Il n’y a guère que dans les métropoles où l’extrême droite a du mal à percer.

À noter que, si certains départements n’ont pas validé la candidature PS d’Anne Hidalgo, ils restent cependant bien ancré à gauche. C’est le cas de l’Ariège, où Jean-Luc Mélenchon arrive en tête (il rafle même Foix avec 31,33 % des votants), et du Lot, où le candidat de la France Insoumise arrive au coude-à-coude avec le président sortant, notamment à Cahors (26,01 % contre 26,59 %, soit une soixantaine de voix d’écart).

Occitanie : les résultats par département

Pour des questions de lisibilité, nous ne présentons essentiellement que les résultats du quintet de tête - résultats provisoires de 0h30. Les résultats complets sont à retrouver sur le site de la Préfecture de région Occitanie.

L’Ariège acquise à Mélenchon

L’Ariège s’inscrit dans la tendance de 2017 avec le même tiercé de tête, Jean-Luc Mélenchon en première position avec 26,07 % suivi de Marine Le Pen (23,94 %) et d’Emmanuel Macron (19,71 %). Jean Lassalle réalise un bon score (8,21 %) devant Éric Zemmour (6,35 %), Yannick Jadot (3,29 %) et Valérie Pécresse (2,97 %), dépassée dans cette terre de gauche par la maire de Paris, Anne Hidalgo (3,50 %).

L’Aude plebiscite Le Pen

Dans l’Aude, ce premier tour de scrutin voit Marine Le Pen décrocher la première place avec 30,14 % des voix. Elle est suivie par Emmanuel Macron, qui remporte 20,29 % des suffrages.

Jean-Luc Mélenchon est à la troisième place avec 19,79 % des suffrages. Éric Zemmour (8,68 %) et Jean Lassalle (5,83 %) arrivent ensuite. Dans ce département, dirigé par le Parti Socialiste, Anne Hidalgo est à la huitième place, avec 2,94 % des voix.

L’Aveyron valide Macron

Emmanuel Macron confirme et améliore même son score dans l’Aveyron avec 27,75 % des votes (contre 25,85 % en 2017). Marine Le Pen, qui n’était que quatrième il y a cinq ans, le talonne désormais avec 20,1 %, devant Jean-Luc Mélenchon (19,15 %). Dans ce bastion de la droite (François Fillon avait mobilisé 20,79 % des votes en 2017), le quatrième homme est Jean Lassalle, qui rassemble 8,67 % des voix. Valérie Pécresse ne séduit qu’à peine 5,84 % des votants.

Le Gard confirme Marine Le Pen

Les mêmes, ou presque. Dans le Gard, Marine Le Pen obtient quasiment le même score qu’en 2017 avec 29,77 % des voix, devant Jean-Luc Mélenchon (21,05 % contre 22,43 % il y a cinq ans). Le Président sortant décroche la troisième place avec 20,23 % des votes. Éric Zemmour est au pied du podium avec 8,62% des suffrages. Les huits autres candidats se disputent à peine un peu plus de 20 % des votes.

Le Gers vote toujours Macron

Les résultats nationaux se reflètent en partie dans le Gers où Emmanuel Macron, avec 24,89 % des suffrages devance Marine Le Pen (22,35 %) et Jean-Luc Mélenchon (18,35 %). Dans ce département rural, Jean Lassalle ravit la quatrième place avec 10,07 %, devant Reconquête et Les Républicains. La socialiste Anne Hidalgo réalise un meilleur score qu’au plan national avec 3,32 % des voix.

La Haute-Garonne vote pour Macron

Sans grande surprise, Emmanuel Macron décroche 27,09 % des voix devant Jean-Luc Mélenchon (21,79 %) dans ce département. Marine Le Pen ferme ce tiercé avec 21,40 %. Derrière, les autres candidats se disputent les restes : Éric Zemmour (7,11 %), Jean Lassalle (5,65 %) et Yannick Jadot (5,28 %) pour l’essentiel.

Hérault : Le Pen loin devant

Toujours en tête, Marine Le Pen améliore même son score de 2017 de presque quatre points, avec 29,17 % des votes. Elle arrive loin devant Emmanuel Macron (21,28 %). Jean-Luc Mélenchon, deuxième il y a cinq ans, a moins convaincu avec 20,53 % des votes. À la quatrième place, Éric Zemmour décroche 8,99 % des votes.

Dans le Lot, la bataille fait rage

Alors qu’en 2017, Emmanuel Macron totalisait dans le département plus de 26,61 % des suffrages exprimés au premier tour, le Président sortant est en recul avec 24,97 % des voix. Il est talonné de très près par le candidat de La France Insoumise qui remporte 23,71 % des voix. Dans ce département, dirigé par la gauche depuis 1970, Marine Le Pen figure à la troisième place avec (19,53 % des voix).

La Lozère, une terre à prendre

Changement de braquet par rapport à 2017. Sur cette terre de droite (François Fillon était arrivé en tête au premier tour il y a cinq ans), Marine Le Pen vient bousculer l’ordre établi. Elle arrive en deuxième position avec 22,34 % des suffrages exprimés. Emmanuel Macron est en tête avec un peu moins de 300 voix d’écart et 22,85 % des votes. Jean-Luc Mélenchon confirme son score de 2017 et arrive troisième avec 19,48 %. La surprise vient de Jean Lassalle, qui décroche 10,05 % des votes dans le département, loin devant Éric Zemmour (6,7 %) et Valérie Pécresse (6,46 %). La candidate LR n’a pas su convaincre les sympathisants dans ce bastion historique.

Les Hautes-Pyrénées confirme Macron

Pour ce premier tour, le Président sortant se hisse à la première marche avec 24,98 % des voix dans les Hautes-Pyrénées. Il devance la candidate du Rassemblement National, qui recueille 22,19 % des suffrages. À Tarbes, dirigée par le maire Les Républicains Gérard Trémège depuis 2001, Jean-Luc Mélenchon décroche la deuxième place avec 23,06 % des voix, derrière Emmanuel Macron (24,81 %).

À Lourdes, dont les clés de la mairie ont été confiées à un maire divers gauche, le Président sortant est en tête avec 28,67 % des suffrages devant Marine Le Pen (23,64 %). À noter que Jean Lassalle, très apprécié en Bigorre, frise les 11 % des suffrages exprimés.

Le Pen gagne des voix dans les Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées-Orientales, le vote Rassemblement National ne cesse de progresser. Marine Le Pen, qui avait enregistré un score déjà haut de 30,05 % il y a cinq ans ans, gagne plus de deux points pour atteindre 32,74 % des voix. Arrivé troisième au premier tour de 2017, Emmanuel Macron gagne une place avec 20,54 % des suffrages et détrône le leader de La France Insoumise, à 19,20 %. Éric Zemmour reste loin derrière, malgré son score de 9,23 %, devant Jean Lassalle et Valérie Pécresse. À Perpignan, où Marine Le Pen (27,39 %) devance de peu Jean-Luc Mélenchon (25,74 %), le maire RN de la ville, Louis Aliot, se voit déjà « En route vers la victoire ».

Dans le Tarn, le RN talonné par LREM

Il y a cinq ans, les suffrages les avaient mis au coude à coude. Cette fois encore, Marine Le Pen devance légèrement Emmanuel Macron avec 24,6 % des votes contre 23,46 %. Jean-Luc Mélenchon reste le grand arbitre du second tour, avec 21,07 % des voix. Dans cet ancien bastion socialiste, Anne Hidalgo ne séduit que 2,53 % des votants.

Marine Le Pen progresse en Tarn-et-Garonne

Dans le Tarn-et-Garonne, où elle avait obtenu 26,69 % des voix au premier tour de la Présidentielle de 2017, Marine le Pen arrive largement en tête et progresse même avec 28,93 % des voix, suivie du Président sortant (21,76 %) et du chef de file de La France Insoumise (19,12 %). Le leader de Reconquête arrive en quatrième position (8,07 %) devant Jean Lassalle et Valérie Pécresse. À Moissac, où le maire RN Romain Lopez avait appelé à voter Éric Zemmour, celui-ci dépasse son score national et obtient 9,17 % des suffrages, mais loin derrière Marine Le Pen à 29,97 %.

Johanna Decorse, Audrey Sommazi et Martin Venzal.

Crédit photo : M.V. - ToulÉco.