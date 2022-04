Présidentielle. Un taux de participation en baisse en Haute-Garonne à l’heure du thé

Avec un taux de participation de 69 % à 17 heures, ce dimanche 10 avril pour le premier tour de l’élection présidentielle, la Haute-Garonne signe son plus mauvais score depuis plus de dix ans. Pour mémoire, la participation était de 75,04 % en 2012, et même de 76,89 % en 2017 à la même heure.

Même tendance dans l’Hérault, avec un taux de participation de 64,76 % à 17 heures (contre 69,56 % en 2017). Dans tous les autres départements, la tendance est la même, avec un recul de plusieurs points dans le Gard, qui décroche avec 64,76 % contre 72,07 % en 2017, l’Aude (67,78 % contre 73,45 %) ou encore le Tarn (69,29 % contre 75,45 %).

Les trois départements d’Occitanie où la participation est en hausse demeurent le Lot, avec 70,61 % de votants contre 65,64 % il y a cinq ans, l’Ariège, qui frémit également (68,9 % contre 67,56 %), et le Gers qui se maintient (73,71 % contre 73,46 % en 2017). Tous les départements d’ex-Languedoc-Roussillon affichent une participation en baisse à 17 heures.

La météo - au beau fixe - influence traditionnellement la motivation des votants, les bureaux de vote restant ouvert jusqu’à 19 heures et même 20 heures dans les grandes villes.

À noter qu’au niveau national, la participation à 17 heures n’était que de 65 %.