PrintOclock investit et se réorganise pour continuer à faire bonne impression

« Une entreprise, c’est grisant quand ça démarre. Puis l’activité s’installe, on devient une petite PME. Et ensuite, qu’est-ce qu’on fait ? On transmet le groupe en attendant la retraite ? Je suis seulement dans la quarantaine. Pourquoi ne pas vouloir aller plus loin ? », interroge Antoine Roux, le fondateur de PrintOclock, le spécialiste toulousain de l’impression en ligne. L’entreprise, qui a célébré cette année ses quinze ans, veut en effet ouvrir de nouvelles perspectives pour poursuivre un développement déjà important. En 2022, elle aurait réalisé 15,9 millions d’euros de chiffres d’affaires (+35 %) et revendique plus de 240.000 commandes ainsi que 23.000 comptes clients [1].

Pour poursuivre sur cette lancée, PrintOclock veut continuer à investir. Un plan de 3 millions d’euros d’investissements est ainsi prévu d’ici à 2024. Parmi les derniers outils dont s’est doté l’imprimeur figure sa nouvelle presse Canon VPix. Pouvant réaliser jusqu’à 10 millions d’impression par mois, celle-ci serait « plus économe et écologique » (réduction de la consommation d’encre et utilisation de moins d’énergie notamment) que ses précédentes machines. Elle permettra à PrintOclock de répondre aux demandes d’un nouveau secteur, le marché du livre. L’imprimeur vise en effet « les éditeurs de taille moyenne et l’autoédition ».

Un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros visé pour 2023

Du changement aussi du côté de son organisation, avec « l’embauche de profils plus seniors » pour faire partie de son équipe de direction. C’est le cas notamment de deux sœurs du fondateur, Fanny et Isabelle Roux, qui ont rejoint la société au premier semestre en tant que directrice des ressources humaines pour la première et “Customer success manager” pour la seconde [2]. En 2023, l’entreprise de quatre-vingts salariés prévoit d’embaucher une dizaine de salariés supplémentaires (majoritairement des chargés de clientèle, mais aussi des ouvriers qualifiés pour son imprimerie) et ambitionne « de porter son chiffre d’affaires à 19 millions d’euros ».

L’entreprise toulousaine aimerait aussi racheter des sociétés du même secteur, dans les années qui viennent, pour qu’au jour de son vingtième anniversaire, la jeune pousse de 2008 soit devenue « à partir de Toulouse et de l’Occitanie, un groupe industriel ».

Matthias Hardoy

Sur la photo : Antoine Roux, le dirigeant du spécialiste toulousain de l’impression en ligne PrintOclock et sa machine Canon VPix. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.