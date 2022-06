La Région Occitanie a dévoilé les dates du dix-huitième salon Regal, dédié aux produits alimentaires régionaux. Il aura lieu du 08 au 11 décembre 2022 au Meett, le parc des expositions de Toulouse. La Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie, l’Institut régional de la qualité agro-alimentaire (Irqualim) et l’association Instant science organisent cet événement.

« Nous avons en Occitanie plus de 260 produits sous signe officiel de qualité et 10.000 produits référencés sous la marque régionale Sud de France. C’est une vraie force pour nos territoires, pour nos agriculteurs et éleveurs mais également pour les consommateurs qui souhaitent légitimement pouvoir mieux identifier ce qu’ils achètent », affirme, dans un communiqué, la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga. Pour la première fois aura lieu “Regal pro”, temps d’échanges et de débat dédié aux professionnels et étudiants, autour de la thématique de l’alimentation et de la nécessaire transition agroécologique. La Région Occitanie continuera de financer la venue de plus de 4000 élèves.