En ciblant les entreprises, Mikado veut tirer son épingle du jeu

Des plateaux de l’Aubrac au Frontonnais, de la Lozère au domaine du Mourtis. Depuis deux ans, le nombre de “micro-aventures” [1] n’a cessé de croitre pour Mikado. La marque, qui avait permis à l’agence toulousaine d’événementiel Pur’events de rebondir durant la crise du Covid a toutefois changé de cible.

Fini (pour le moment) le grand public, place désormais aux entreprises pour « des séminaires d’un nouveau genre ». Le principe reste le même. Aucun des participants (dirigeants y compris) ne connaît le déroulé du séjour. Au programme, du sport (vélo, escalade, rafting, spéléo, etc.) mais aussi des rencontres avec des artisans, des agriculteurs, des artistes pour découvrir « les richesses culturelles d’un territoire ». En deux ans, 600 personnes ont participé aux aventures de Mikado (soit plus de vingt-cinq séjours depuis 2020, dont une quinzaine cette année). Cinq personnes travaillent à temps plein pour la marque qui va devenir une entreprise à part entière, dirigée par Marine Alidor et Antoine Alran, en 2023.

Pour le moment, Mikado a généré 300.000 euros de chiffre d’affaires. Le duo, qui croit beaucoup au potentiel de son concept, va se lancer dans une levée de fonds dans les mois qui viennent. Il pourrait à terme déployer Mikado dans toute la France, voire ailleurs en Europe. « Les micro-aventures en totale incertitude qui ciblent les entreprises, cela n’existait pas. Il faut gagner en notoriété rapidement, trouver des investisseurs et aller vite pour se développer », considère l’énergique Marine Alidor.

Pur’events a bien remonté la pente

L’agence événementielle Pur’events a connu des moments pour le moins difficiles durant la crise sanitaire. « On a subi dix-sept mois de fermeture. On était douze collaborateurs, on a fini à trois. Nous avons dû licencier sept personnes et il y a eu deux départs volontaires », rappelle Antoine Alran, le visage soudain plus grave. Grâce aux aides de l’État et à Mikado, l’agence n’a pas fermé ses portes comme d’autres. « Ce nouveau projet nous a ressoudés. On a fait de l’incertitude où on était un nouveau concept. Nous avons lâché prise et on est allé de l’avant », résume pour sa part Marine Alidor. Depuis, Pur’events a bien repris son souffle. En huit mois d’activité en 2022, l’agence revendique l’organisation de plus de 500 événements contre 350 en 2019, avant le Covid. Son chiffre d’affaires serait de 5,5 millions d’euros cette année et la société compte aujourd’hui huit salariés (en comptant les alternants). Des freelances viennent également renforcer l’équipe.

En plus du choix de « partenaires locaux et responsables écologiquement », Pur’events revendique par ailleurs sa participation à l’initiative « 1% for The Planet ». Elle s’engage ainsi à reverser 1% de son chiffre d’affaires à une association écologique de son territoire. Antoine Alran et Marine Alidor espèrent que les collectivités locales seront « sensibles à la démarche locale et éco-responsable de Mikado » et apporteront « une forme de soutien » à l’entreprise, qui permet « à des professionnels du tourisme et autres professionnels locaux de travailler tout au long de l’année ». Enfin, Mikado souhaite créer un club d’entreprises qui réunirait des dirigeants lors de micro-aventures. « De quoi changer des petits déjeuners business ! », s’amuse Antoine Alran. Et pour Mikado, l’occasion surtout de gagner des aficionados.

Matthias Hardoy

Sur les photos : Illustration des micro-aventures de Mikado. Crédit : Pur’events.