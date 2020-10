Toulouse. Malgré la crise, Pur’events repart à l’aventure

L’année 2020 commençait bien pour l’agence d’événementielle Pur’events. Elle venait de signer un contrat très important avec Airbus. En 2019, elle avait dépassé les 3 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’entreprise, qui comptait seize collaborateurs dont douze personnes en CDI, continuait à se développer, à embaucher. Mais la crise sanitaire a malheureusement changé la donne en empêchant les grands rassemblements de personnes. Sur les quarante-neuf événements prévus cette année, quarante-deux ont été annulés : « Tout un secteur a été rayé de la carte économique », résume avec gravité Antoine Alran, le directeur de Pur’events. La plupart des salariés de l’entreprise a basculé en chômage partiel, certains ont été licenciés.

Une idée pour rebondir

La société d’Antoine Alran décide néanmoins de combattre l’atmosphère lourde qui s’abat sur l’événementiel en se lançant assez vite dans un nouveau projet, baptisé Mikado. Le concept : une micro-aventure à destination du grand-public [1], quelque part dans un département d’Occitanie. La première aventure, qui durera 12 heures, va avoir lieu le dimanche 25 octobre, dans la région de Toulouse.

« On s’est inspiré d’une micro-aventure de deux jours que nous avons faite ensemble dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous avons fait du bivouac, du VTT, du rafting. Cela nous a tellement fait du bien, on avait l’impression qu’on était parti beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps, qu’on s’est dit que l’on avait là une super idée à développer », explique avec enthousiasme la responsable communication Marine Alidor.

Du dépassement et du local

Dans les aventures Mikado de Pur’events, du sport évidemment, mais aussi de la gastronomie, de la culture. L’objectif est de surprendre, de créer des instants qui vont marquer profondément les participants. « Les vingt participants savent qu’ils vont partir d’un certain endroit et y revenir à la fin, mais ne savent rien de ce qui va se passer entre-temps. Lors de leur inscription, ils ont toutefois rempli un questionnaire pour évaluer leur personnalité, leur forme physique, leurs peurs éventuelles. L’idée, c’est de ne mettre personne en difficulté mais de le sortir de leur zone de confort. Se dépasser sans subir l’aventure », souligne Marine Alidor qui, avec Antoine Altran, vivra toute l’aventure au côté des participants.

La micro-aventure sera filmée par drones, appareils photo et go pro. Un moyen de créer un support de communication pour Pur’events et tous les acteurs, nombreux, du projet (encadrants sportifs, artistes, producteurs locaux, institutions locales, etc.). Une dizaine de personnes seront là pour encadrer et rencontrer les participants mais, effet de surprise oblige, on ne peut rien révéler de leurs identités à part qu’ils viennent tous de la région toulousaine. « Pareil pour la nourriture qui sera locavore », note Antoine Altran. Les micro-aventures Mikado seront aussi respectueuses de l’environnement (l’événement sera zéro déchet, des moments seront consacrés à la nature et à sa préservation, etc.). Pour le reste, comme quand on joue au Mikado, impossible pour les participants de deviner quelles pièces vont retomber et comment le jeu va se dérouler...

Matthias Hardoy

Photo d’illustration : Pur’Events / Jim Alran.