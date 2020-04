Événementiel. Les professionnels toulousains estiment les pertes à 113 millions d’euros

« Sans le PGE, le chômage partiel et les reports de charges, je ne tenais pas trois mois ». Patron de la Compagnie des Pergos (restaurants et traiteur), l’entrepreneur toulousain Thomas Fantini décrit une « catastrophe économique » en cours pour son secteur. Il ne s’en sort que grâce aux aides de l’État et une bonne trésorerie. Si l’on peut espérer une réouverture des restaurants avant l’été, côté traiteur, l’inquiétude est importante et les changements encore plus radicaux. « Notre activité reprendra après tout le monde, quand les rassemblements seront à nouveau autorisés, et dans des configurations complètement différentes : on ne pourra plus proposer de plateaux où l’on se sert avec les mains, en mode buffet. Il faut tout réinventer ». Les travaux de son futur restaurant, à La Cité, sont à l’arrêt.

"Un quart des entreprises environ ne passera pas l’été"

Au niveau national, selon un article des Échos, les pertes dans le secteur de l’événementiel sont estimées à 15 milliards d’euros depuis le début de la crise. À Toulouse, le collectif SOS Events 31, après enquête auprès de 112 entreprises, estime le montant des pertes à 113 millions d’euros, soit 80 millions pour les hôtels et 33 millions pour l’événementiel. « Ça sera sûrement davantage », commente Antoine Alran, fondateur de la société événementielle Pur’Events, à L’Union. « D’une entreprise en fort développement, nous sommes passés à une entreprise complètement à l’arrêt en 48 heures, le jour où le confinement a été instauré », décrit-il.

L’agence a vu l’intégralité de ses cinquante-quatre événements prévus annulés ou reportés. Pour Jean-François Renac, fondateur de Miharu (exploitation de sites événementiels en Occitanie ) et l’un des portes-parole de SOS Events 31, « sachant que la période qui va de début juin à mi-juillet est capitale pour le secteur, un quart des entreprises environ ne passera pas l’été ». L’annulation de la saison des festivals est un couperet pour les techniciens de spectacle, dont certains réalisent dans cette période plus de 70 % de leur chiffre. Idem pour les mariages, qui représentent l’activité principale de certains traiteurs.

Pas de reprise avant 2021

« Au début, nous pensions que l’activité reprendrait en septembre-octobre, mais les clients annulent leurs événements jusqu’à fin 2020 », indique Antoine Alran, qui espère une reprise début 2021. « Dix mois à tenir, c’est long », soupire-t-il. Thomas Fantini tente une vision sur le long terme : « à mon avis, nous allons perdre 50% de l’activité en 2020, 30% en 2021, et le retour à la normale se fera en 2022 seulement ». Dans sa société Miharu, Jean-François Renac constate : « on fait des reports de reports ! La foire de Narbonne par exemple, prévue en mai, est décalée en septembre, et au final on ne sait pas si ce sera maintenu en septembre... ».

Pour chacun de ces trois entrepreneurs, le manque de visibilité est facteur de stress. Comme beaucoup de secteurs à Toulouse, la filière regarde attentivement l’activité d’Airbus, gros consommateur d’événements clients, séminaires internes et cérémonies de livraisons. « L’impact d’Airbus sur notre secteur est colossal, et vu les difficultés du secteur aérien, Airbus va souffrir. Le groupe ne va peut-être pas tout de suite engager de grosses dépenses en événementiel », prévoit Antoine Alran.

Sophie Arutunian

sur la photo : Les traiteurs ne pourront pas compter sur les réceptions de mariages cet été. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.