RER métropolitain. La Haute-Garonne appelle à la création d’une structure publique partenariale

Mardi 17 octobre, les élus départementaux de Haute-Garonne ont voté une résolution pour la création d’une structure publique partenariale [1] ayant pour objet de porter le développement du Service Express Régional Métropolitain (SERM), plus communément appelé RER métropolitain. Cette structure de financement pourrait associer notamment l’État, la SNCF, Tisséo, le Conseil régional d’Occitanie et le Conseil départemental de la Haute-Garonne.

« Nous devons offrir aux Haut-Garonnais ruraux comme métropolitains une alternative de transport compétitive : voyager en transport en commun doit être plus rapide, plus efficace et moins cher que de voyager en voiture. Nous serons attentifs aux montants dédiés à ces projets par le gouvernement qui se doivent d’être à la hauteur des enjeux. Les 700 millions d’euros annoncés dans le cadre des volets mobilités des Contrats de Plan État-Région ne peuvent être qu’une amorce », a déclaré dans un communiqué Sébastien Vincini, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne.