RTE investit dans la Vallée de la Neste

Le transporteur d’électricité français RTE annonce investir plus de 110 millions d’euros dans le projet de renforcement du réseau électrique de la Vallée de la Neste. Construit à partir des années 1920, ce réseau est ancien et ses capacités ne sont plus adaptées. Il représente près de 160 kilomètres de lignes aériennes depuis le poste de Lannemezan jusqu’en haut des vallées d’Aure et du Louron, dans les Hautes-Pyrénées.

Première étape de sa modernisation, le projet de la Vallée de la Neste consiste principalement en la création d’un poste de transformation, dénommé Aure, sur la commune d’Arreau, et de 29 km de liaisons souterraines à 225.000 volts qui traversent onze communes [1]. La création du poste d’Aure s’est achevée après six mois de travaux. Selon RTE, 700.000 euros de travaux ont d’ores et déjà été réalisés par des acteurs locaux, des Hautes-Pyrénées notamment.