Recyclage. Le tri progresse encore en Occitanie

Le tri des emballages s’améliore en Occitanie. En 2019, chaque habitant de la région Occitanie a trié en moyenne 71,6 kg d’emballages ménagers et papiers, soit une performance supérieure à la moyenne nationale (70 kg/hab).

Si la crise sanitaire bouleverse le quotidien des Français et que les services de collecte et de traitement des déchets ont pu être momentanément réduits ou suspendus lors du premier confinement – le geste de tri est resté ancré dans le quotidien des Français. En effet, selon l’étude menée par Elabe et Citeo, 78 % des Français ont gardé leurs habitudes de tri durant le confinement et près de un sur cinq (18 %) y a même fait beaucoup plus attention. Des chiffres importants qui laissent à penser que, malgré le contexte de crise actuelle pourtant peu favorable, les enjeux de la crise environnementale - changement climatique, limitation des gaz à effet de serre, enjeux de protection des ressources naturelles et de la biodiversité - sont toujours présents dans les consciences.