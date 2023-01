Région Occitanie. Le service public de la santé continue de se développer

Vendredi 20 janvier, à l’occasion de sa deuxième assemblée générale, le nouveau service public de la santé impulsé par la Région Occitanie a accueilli neuf nouveaux membres. Sept mois après sa création, Ma santé, Ma Région revendique d’avoir recruté vingt-sept médecins, treize secrétaires médicaux et créé sept centres de santé. D’ici le mois d’avril, trois nouveaux centres de santé devraient ouvrir leurs portes : à Saint-Martory, en Haute-Garonne, et à Lacaune-Viane, dans le Tarn, en février puis un troisième à Saint-Gilles, dans le Gard, en avril.

Les nouveaux membres du service public régional sont les communautés de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc (34 et 81), du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron (82) et de Beaucaire Terre d’Argence (30). Mais également les communes de Livinhac-le-Haut, Saint-Hilaire-de-Brethmas (30), Fourques (66) et Verdun-sur-Garonne (82). À ces collectivités s’ajoutent l’association France Assos Santé (représentant les usagers du système de santé) et le Groupement des Infirmier.e.s en pratique avancée d’Occitanie (GIPAOc).