Rémi Roux, nouveau président de l’Union régionale des Scop Occitanie

Après avoir été coprésident de l’Union régionale des Scop (société coopérative et participative) et Scic (Société coopérative d’intérêt collectif) d’Occitanie pendant deux ans, Rémi Roux a été élu président lors du conseil d’administration de l’organisation qui s’est tenu le 8 octobre 2021.

Après une école de commerce, il travaille pendant une quinzaine d’années dans les services marketing et commercial de PME agroalimentaires. En 2003, avec deux amis d’école, il a créé la Scop Ethiquable. Basée à Fleurance (Gers), cette entreprise conçoit et fabrique des produits alimentaires bio et issus du commerce équitable. Avec la construction d’une chocolaterie à Fleurance en 2020, sa production principale a été relocalisée dans le Gers. En 2020, plus de 30 millions de produits Ethiquable ont été vendus dans 10.000 supermarchés en France.

Rémi Roux est par ailleurs membre fondateur du Mouvement des Entrepreneurs Sociaux (Mouves) en 2009. Et il occupe également, depuis 2012, la fonction de président de l’Union régionale des Scop Occitanie – pôle Pyrénées.