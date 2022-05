Revalorisation salariale : la colère se répand au sein de la sous-traitance aéronautique

Le rond-point de la Crabe, à Saint-Martin-du-Touch, près de Toulouse, n’a pas été choisi par hasard. Il est positionné à l’entrée de l’usine Airbus et à deux pas d’un site de Capgemini. Le constructeur d’avions étant l’un des principaux donneurs d’ordre du bureau d’études. Et, ce jeudi 12 mai, ce terre-plein était le lieu de rendez-vous des salariés en colère, réunis à l’appel d’une intersyndicale CFDT-CGT-FO-lien Unsa-Solidaires-Usapie, qui revendiquent une revalorisation des salaires.

« D’un côté, Airbus a une responsabilité. Il baisse le coût des prestations de ses sous-traitants. Et de l’autre, notre entreprise cliente a des actionnaires qui ont des exigences de rentabilité. Au milieu, nos salaires sont coincés car la direction fait de la modération salariale pour gagner des bénéfices », constate Robert Amade, délégué syndical CGT chez Capgemini . « Or, l’entreprise est sortie gagnante du Covid. Tous les résultats sont à deux chiffres, sauf les salaires. »

Augmentations individuelles et primes exceptionnelles

L’année 2021 est même qualifiée de record par le groupe. Son chiffre d’affaires a progressé de 14,6 % pour s’établir à 18,2 milliards d’euros et le bénéfice net dégagé est de 1,15 milliard d’euros (+21 %), dont 240 millions pour la France. Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), qui ont démarré à la mi-avril, la direction prévoit d’injecter quatre millions d’euros pour la revalorisation des salaires de ses 28.000 employés en France. « Elle nous propose des miettes », tonne Jacques Goidin, délégué syndical lien-Unsa. « Ce n’est pas à la hauteur de nos attentes. Nous sommes obligés de manifester, car la direction ne bouge pas et le dialogue est interrompu. » Les salariés, unanimes pour réclamer une hausse de 2500 euros bruts, annoncent qu’ils seront à nouveau dans la rue jeudi 19 mai au moment de l’assemblée générale des actionnaires.

De son côté, le groupe fait savoir qu’« actuellement, une grande majorité des salariés de Capgemini France a reçu une augmentation de salaire en 2022 » et détaille les aides : augmentation de l’enveloppe des augmentations individuelles et des primes exceptionnelles de 51 % et participation et intéressement multipliés par quatre.

Dans le cadre de la NAO, le bureau d’études assure avoir proposé aux partenaires sociaux des mesures collectives pour rehausser les salaires des salariés non augmentés depuis début 2020.

200 euros minimum pour tous

Un peu plus tard dans la matinée, le cortège des manifestants s’est coloré. Une trentaine de salariés du sous-traitant Mecachrome, vêtus de bleu de travail, ont rejoint le mouvement. Ces ouvriers du site de Launaguet, près de Toulouse, sont mécontents : ils reprochent à leur direction « son mépris » et le font savoir à coup de débrayages réguliers et de mobilisation depuis le 21 avril.

Eux aussi revendiquent 200 euros minimum pour tous et 7 % d’augmentation. « Notre objectif est de favoriser les bas salaires », énonce Emmanuel Bachelart, chaudronnier depuis 2017 chez Mecachrome, et militant CGT. « On n’a pas eu d’augmentation significative de salaire depuis cinq ans. Sans oublier l’inflation. On perd de l’argent. »

Face à cette fronde, la direction a consenti un effort : elle propose une augmentation de 2,5 %, contre 2 % initialement prévue, et une hausse individuelle de 0,5 %. Pas de quoi satisfaire les cols bleus, qui lors de leur dernière assemblée générale mardi 10 mai, ont décidé de durcir le mouvement de protestation.

Audrey Sommazi

Sur la photo, des ouvriers de Mecachrome sont mobilisés pour la revalorisation de leur salaire. Ils ont rejoint ceux de Capgemini, eux aussi, mobilisés pour la même raison.

Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.