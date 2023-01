A Toulouse, large mobilisation contre la réforme des retraites

Ce qui frappe, c’est la diversité des manifestants présents. Dans la foule compacte, on peut apercevoir un étudiant aux mèches bleues qui frôle un couple de retraités, des professeurs en colère à quelques mètres d’ouvriers de Continental. Tous les syndicats sont représentés, des plus réformistes (CFDT, Unsa) aux plus contestataires (Solidaires, Sud). Les personnels soignants sont venus en nombre. Stéphanie, aide-soignante qui avait défilé à Saint-Gaudens le 19 janvier dernier, est cette fois venue à Toulouse avec ses collègues du Centre hospitalier Comminges Pyrénées. « J’ai commencé à travailler jeune, à 18 ans, mais j’ai dû faire pas mal de temps partiel. Je vais devoir bosser davantage. Or, à l’hôpital, la situation est de pire en pire. Des lits ferment, on manque de personnels, les conditions de travail s’empirent. Tout cela fait fuir les nouvelles générations », constate, dépitée, la quinquagénaire.

Un plus plus loin Walid, trente-cinq ans, ingénieur chez Capgemini, a un parcours très différent mais partage un même ressentiment contre la réforme des retraites . « J’ai fait de longues études, cela me semble impensable de devoir travailler jusqu’à soixante-dix ans. La perspective d’avoir une vie professionnelle qui va presque jusqu’à la mort, c’est l’enfer », déplore le jeune homme.

« La réforme des retraites catalyse tous les mécontentements »

Olivier, lui, est déjà à la retraite, mais l’ancien salarié de Continental est venu pour soutenir ses camarades plus jeunes. Il regarde la mobilisation d’un œil optimiste. « Il y a beaucoup de monde. Des ingénieurs en recherche et développement aux ouvriers à la chaîne. Le mouvement est parti plus fort qu’en 1995. Dans une telle situation de crise, avec une inflation très forte, la réforme catalyse tous les mécontentements. Borne dit que c’est non négociable, il faut lui montrer que 64 ans, c’est non négociable surtout pour nous ! », lance, bravache, le sexagénaire.

Marc Baillon, délégué syndical CFDT d’Airbus, a également une vision positive de la lutte sociale en cours. « Il y a une union des cols blancs et bleus chez Airbus contre la réforme. Nous trouvons tous cette réforme injuste. À la CFDT, nous n’étions pas contre la réforme systémique de 2019, mais là, beaucoup de gens vont devoir travailler au moins deux ans de plus sans que leurs situations particulières ne soient réellement prises en compte. Cela ne va pas dans le bon sens », juge le syndicaliste.

Autre syndicat mais même constat. Thomas, de la CGT Mines-Energie, juge le projet de loi Borne « dangereux et inutile ». Il défend le régime spécial de son secteur, l’IGE [1], que la réforme veut supprimer : « Notre régime est excédentaire, c’est incompréhensible de le détruire. Nos professions ont, de plus, de nombreuses pénibilités. La réforme est aussi particulièrement inégale pour les femmes et ne fait pas cas des spécificités de leurs parcours », explique le membre de la CGT. Dix mètres plus loin, Stephen et Claudine, membres du syndicat Sud et salariés à l’Insee [2] à Toulouse, trouvent « absurde de faire travailler les vieux plus longtemps alors que les jeunes galèrent tant à trouver du travail ».

Au fil du parcours entre Saint-Cyprien et Jean-Jaurès, on croise aussi des pancartes féministes qui appellent à une grève des femmes, le 8 mars prochain, ou encore des gilets jaunes qui font signer des pétitions contre la ZFE, qu’ils jugent antisociale car ce sont « les plus pauvres qui possèdent les voitures les plus polluantes ». Derrière la protestation contre la réforme des retraites, d’autres colères sont présentes, plus si sous-jacentes que cela.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Entre 34.000 (selon la police) et 80.000 personnes (selon les syndicats) ont été comptabilisées dans la manifestation toulousaine de ce mardi 31 janvier 2023 contre la réforme des retraites. La diversité des profils (étudiants, retraités, salariés du public comme du privé) était en tout cas au rendez-vous. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.