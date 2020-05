Sac et paillettes avec la Cartablière

Le cuir pailleté est devenu sa marque de fabrique. Créée il y a six ans à Lisle-sur-Tarn, dans le Tarn, la Cartablière l’utilise pour toutes ses créations, cartables, sacs, porte-monnaie, pochettes, trousses et autres articles de petite maroquinerie.

« Je dessine les modèles en restant sur des formes assez simples pour garder des prix accessibles mais relevées de petits détails avec une large gamme de coloris et des associations de matières », explique Sophie Lemoalle qui avant de s’installer dans le Tarn en 2012, a été en charge durant plusieurs années des achats de cuir au sein de la maison Hermès.

Importés d’Italie, le cuir pailleté et les fermoirs rejoignent dans un atelier de maroquinerie de Graulhet les fermetures à glissière lilloises, les bandoulières en passementerie lyonnaise et les tissus jacquard roannais. La fabrication est entièrement réalisée dans cet atelier labellisé Entreprise du patrimoine vivant. Distribuées dans quelque 200 concept-stores et magasins multimarques en France et à l’étranger, les créations de la Cartablière sont aussi vendues sur son site marchand.

J.D.

Photo DR