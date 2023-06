Créé par la CCI Toulouse Haute-Garonne et coorganisé avec Dépêche Events, la filiale évènementielle du Groupe La Dépêche du Midi, Serviciz est un lieu de rencontre entre les entreprises offreuses de services et les dirigeants de TPE, PME et ETI.

Pour cette édition, 170 exposants présenteront leurs offres de services aux 2000 visiteurs attendus. Au programme, des tables rondes et des ateliers portant sur « les sujets qui impactent l’actualité économique » au pavillon du Stade Toulousain.

Salon Serviciz, jeudi 5 octobre 2023. Pavillon du Stade Toulousain.