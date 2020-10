Santé. Swallis Medical s’attaque à l’épineux problème de la déglutition

Le hasard fait étonnamment bien les choses. Fraichement diplômée de la Business School de Liverpool, l’Italienne Linda Nicolini trouve, à la fin des années 1990, un premier emploi à Rome chez Johnson & Johnson, grande entreprise internationale spécialisée dans le pharmaceutique et le médical. La jeune femme, qui ne connaissait pourtant rien au domaine en arrivant, va très vite se prendre d’une forte passion pour le médical : « En tant que commerciale, je devais connaître parfaitement nos produits. Il fallait que je puisse discuter sérieusement avec des médecins, donc il a fallu que j’apprenne beaucoup pour avoir des connaissances médicales assez poussées. Je devais même tester sur des cochons nos appareils de chirurgie pour pouvoir mieux expliquer leur fonctionnement. Plusieurs fois, je me suis dit que j’aurais dû faire médecine. J’adorais vraiment ça ! », déclare-t-elle avec engouement.

Technicité et sérendipité

Portée par son enthousiasme, Linda Nicolini poursuit sa carrière à Bruxelles dans des postes de plus en plus à responsabilités, d’abord chez Medtronic, autre grosse structure internationale active dans les technologies médicales, puis de nouveau pour Johnson & Johnson. C’est en 2009 qu’elle arrive en France pour participer au développement de Balt, PME française du côté de Montmorency. Elle va vivre une expérience décisive à partir de 2016 en dirigeant l’entreprise Protip Medical. Celle-ci travaille alors sur un projet de prothèse de larynx pour des personnes souffrant de cancer à ce niveau : « C’était un problème d’une très grande technicité et complexité. Toucher à la déglutition, c’est aussi délicat que la chirurgie du cerveau. Au bout d’un moment, on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de technologie pour implanter un larynx à l’heure actuelle. Si la prothèse voit le jour, ça ne sera pas avant très longtemps », résume Linda Nicolini.

Mais loin de se laisser abattre par cette nouvelle, la cheffe d’entreprise va trouver, en discutant avec des médecins ORL, une autre voie à explorer. « Les médecins étaient assez démunis face aux soucis de déglutition de leurs patients. Ils étaient en manque d’une méthode simple, précise et non-invasive. » Linda Nicolini a un nouveau challenge à relever et fonde, en janvier 2019, la start-up Swallis Medical. « Pour moi, c’est vraiment de la sérendipité » [1], estime-t-elle en souriant.

La déglutition, sujet majeur

Plus elle se plonge dans le sujet, plus elle comprend que la déglutition est un sujet d’importance : « C’est un enjeu pour les personnes ayant subi un AVC, mais également pour les personnes âgées ». En faisant des recherches, l’équipe de Swallis Medical se rend compte que la déglutition possède une « signature sonore spécifique qu’il est possible d’analyser ». Le projet de la start-up prend forme : créer un collier ergonomique muni de capteurs qui détectent, pendant les repas, ces signaux de la déglutition, ainsi que ceux de la respiration et de la voix, afin de proposer le diagnostic le plus précis possible. « Cela va permettre de s’adapter réellement à chacun. Par exemple, certaines personnes ont des problèmes de déglutition seulement à la fin des repas. Donc, au lieu de leur donner des produits mixés, on peut leur donner les produits plus consistants en début de repas. Pour les personnes les moins atteintes, il est même possible de faire des exercices pour rééduquer son larynx avec des méthodes proches du chant ou du yoga », explique la dirigeante avec son constant sens de la pédagogie.

Un prototype à l’été 2021 ?

Le projet, qui évite aux patients de passer par l’hôpital, a convaincu de nombreuses institutions comme l’ARS Occitanie, qui lui a décerné un prix dans le cadre d’un appel à projets e-santé. Swallis Medical vient de réaliser une levée d’1,5 million d’euros. Un prototype devrait être prêt à l’été 2021, « si la crise sanitaire et économique ne ralentit pas un peu le processus », souligne Linda Nicolini. Seul regret, le manque de considération, parfois, en France : « À cause de mon accent italien, j’ai dû parfois me battre deux fois plus pour convaincre. Je n’ai jamais ressenti cela à Bruxelles ou dans les pays anglo-saxons. » Mais cette glotophobie (mot de plus en plus utilisé qui désigne le racisme vis-à-vis de la langue ou de l’accent de l’autre) n’a pas entamé l’énergie de l’entrepreneure, qui regarde droit devant avec « responsabilité » et « optimisme ».

Matthias Hardoy

Sur les photos : Linda Nicolini, la fondatrice de Swallis Medical à la Cité des Startups qui héberge l’entreprise. Crédits : Rémy Gabalda- ToulÉco.