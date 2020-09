Scopelec : « Notre activité en cybersécurité est devenue notre relais de croissance »

Jérôme Comin, qu’est-ce que Scopelec et quelle est son expertise en cybersécurité ?

Avec ses 4000 collaborateurs, l’activité de Scopelec concerne les réseaux et télécoms. Nous proposons des services en B2B autour des télecoms et de l’internet des objets. Notre activité en cybersécurité est même devenue notre relais de croissance. Scopelec « Usages et services » est implantée dans la moitié Sud de la France. Le siège se situe en Occitanie et notre marché s’étend de Nouvelle-Aquitaine jusqu’en Auvergne Rhône-Alpes, en passant par la région Paca. En 2020, nous prévoyons un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros, dont 20 millions uniquement pour l’unité « Usages et services », composée de 100 personnes.

Pourquoi avoir sorti votre box WeGuard ?

Le marché recouvrait peu d’outils performants complets et abordables pour les petites entreprises. Ce n’est pas parce qu’on est une PME que l’on doit avoir une protection au rabais. Ainsi, nous proposons des solutions d’ETI, accessibles aussi aux PME.

Il existe déjà beaucoup de solutions pour appliquer un pare-feu. Nous, nous y intégrons également un filtrage URL et un scanner de vulnérabilité. La prochaine version inclura aussi la signature électronique de document et la vérification des sauvegardes. La box WeGuard assure à la fois la sécurisation et l’optimisation des réseaux.

Concrètement, comment cette box fonctionne-t-elle ?

Scopelec assure une surveillance permanente des risques qu’encourent ses clients. Dès que la box détecte une menace, nous prenons les commandes et nous accompagnons le client grâce à un « plan de remédiation ».

La box envoie un rapport d’activité mensuel simple au dirigeant, qui s’apparente à un tableau de bord de la sécurité de son entreprise. Une note sur dix indique la santé et le niveau de vulnérabilité de son réseau informatique : cette note évalue la sécurité des serveurs, l’efficacité de l’anti-virus et du pare-feu... Le rapport pointe les failles et conseille des améliorations. Il s’agit déjà de tout mettre à jour, changer de mot de passe régulièrement, s’assurer qu’il soit assez complexe. De très nombreuses PME recourent au cloud et se connectent au réseau public. En matière de sécurité, c’est catastrophique, elles s’exposent à de fortes menaces.

Quelles sont vos perspectives d’évolution ?

Notre entité « Usages et services » cherche à s’implanter nationalement afin de multiplier par quatre son chiffre d’affaires en quatre ans. Nous venons de commercialiser la seconde génération de notre box. Sur les 2500 clients de Scopelec, nous espérons en équiper la moitié et ouvrir d’autres réseaux de vente indirectes. Nous souhaitons continuer à développer l’écosystème des PME et ETI et investir dans l’innovation des objets connectés ou du mobilier urbain numérique, à destination de trois types d’acteurs : les collectivités locales, la santé et les industriels.

Propos recueillis par Mathieu Michel

Sur la photo : Jérôme Comin, directeur du centre de services de Scopelec. Crédits : DR.