Six candidats à la reprise de Scopelec, décision le 8 décembre

Six sociétés sont candidates au rachat total ou partiel des activités de Scopelec, premier groupe coopératif français créée en 1973 à Revel (Haute-Garonne) et sous-traitant de l’opérateur Orange pour les réseaux de fibre optique. Alsatis, Circet, Kyntus, Newscope, Solutions 30 et Foliateam ont ainsi présenté au tribunal de commerce de Lyon des offres de reprise en plan de cession, partielles et totales de l’activité et des actifs de celles-ci.

Placée en redressement judiciaire fin septembre, Scopelec assurait la pose de la fibre optique et l’entretien du réseau cuivre pour l’ancien opérateur historique des télécoms. Elle joue sa survie depuis l’annonce par Orange de la perte de la majeure partie de ce marché en novembre 2021, qui assurait 40% de son chiffre d’affaires.

Le tribunal de commerce de Lyon rendra sa décision lors d’une audience le 8 décembre.