Dans la tourmente, Scopelec nomme un nouveau président

Le conseil de surveillance du groupe Scopelec, qui s’est réuni le 18 août dernier, a nommé Carlos Verkaeren, ancien PDG de Poult, en qualité de président du directoire à compter de ce 1er septembre. Il succède à Thomas Foppiani. Le conseil, précise un communiqué de presse, a fait le choix pour traverser la période difficile du groupe d’une personnalité « aux compétences reconnues dans la reprise, la transformation et le développement d’entreprises ».

« Il a également à son actif une solide expérience et expertise des finances. Ses convictions profondes de réussir l’innovation managériale et sociétale passent en tout premier lieu par l’humain, une composante chère à l’univers coopératif », poursuit la coopérative. La plus grande scop de France, qui a perdu les deux tiers de ses contrats avec Orange pour la fibre optique, a annoncé, en avril dernier, la mise en place d’un plan social qui supprimera au moins 800 emplois.