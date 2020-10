Ski. Altiservice et la Savasem font équipe sur les pistes

Sept stations sur trois départements, 300 km de pistes et un « sésame » qui les ouvrent toutes. Premiers exploitants de la saison à avoir dégainé leur offre, la Savasem et Altiservice ont annoncé, mercredi 30 septembre, le lancement de Skizam, une carte donnant accès à l’ensemble de leurs pistes. La Sem ariégeoise apporte à ce pot commun Ax-3-Domaines, Guzet, Ascou et les Monts d’Olmes et Altiservice, Saint-Lary dans les Hautes-Pyrénées et ses deux stations des Pyrénées-Orientales, Font-Romeu Pyrénées 2000 et Cambre d’Aze.

Vendue 30 euros, la carte Skizam se recharge sur internet pour éviter le passage en caisse et permet donc de choisir sa station selon la météo et l’enneigement. Seules les journées skiées seront débitées. De leur côté, les stations se rémunèreront au prorata de la consommation des skieurs.

« Une culture commune »

À deux mois de l’ouverture de la saison dans les Pyrénées, les deux acteurs économiques comptent sur ce nouveau produit attractif pour « contrecarrer la morosité ambiante » qui a repris le dessus dans les stations avec la poursuite de la pandémie. « L’idée d’un réseau commun avait été abordée il y a dix ans, sans que nous ayons pu conclure. Elle a été réactivée à la sortie de confinement. Nous avons une culture commune qui nous permet de nous comprendre et de nous faire confiance. Nous sommes deux sociétés privées qui ne sommes pas adossées à des collectivités. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, sur notre agilité et notre innovation », explique Fabrice Esquirol, directeur général de la Savasem.

La carte Skizam reflète aussi la volonté des deux sociétés exploitantes de monter en puissance sur le marché du ski pyrénéen. Ce pass fait en effet écho à la carte No Souci du réseau N’Py, qui donne accès aux huit stations du groupement. Créée en 2005, elle totalise quelque 80.000 abonnés, à l’origine de 250.000 journées-ski la saison dernière. « Skizam n’est pas une réponse à N’Py. Elle vient compléter des offres qui existaient déjà dans nos deux réseaux de stations », se défend Yves Rougier, PDG d’Altiservice. « Nos concurrents ne sont pas la station des Pyrénées d’à côté mais les compagnies low-cost qui permettent de partir dans toute l’Europe sur un week-end ou les stations espagnoles et andorranes, mieux structurées que les stations françaises. Notre priorité, c’est de développer nos territoires et dans cette optique, nos stations, internationales ou locales, ont toutes une carte à jouer. » Sur cette première saison, les deux partenaires se sont fixé un objectif de 10.000 adhésions.

Une construction ouverte

Facilité par le fait qu’elles fassent appel au même prestataire pour le contrôle des accès aux remontées mécaniques, l’Autrichien Skidata, le rapprochement entre la Savasem et Altiservice est clairement « une première étape ». Pour l’instant, une simple convention régit cet accord opérationnel entre les deux sociétés mais elle pourrait déboucher à plus ou moins long terme sur la mise en place d’un groupement d’intérêt économique si d’autres exploitants venaient à manifester leur intérêt pour la formule. « On pourrait aller plus loin demain avec d’autres stations et pour d’autres activités comme la sécurité, les achats, la technique ou la qualité. C’est une construction ouverte », confirme Yves Rougier.

La question se posera sans doute pour les stations que la Savasem pourrait rajouter prochainement à son portefeuille. La Sem s’est en effet portée candidate auprès de la Communauté de communes de Haute-Ariège pour la gestion en délégation de service public de Goulier, Mijanès, Beille et Chioula. Les négociations, repoussées en raison de la pandémie, devraient aboutir à l’automne.

Johanna Decorse

Sur la photo : La Savasem et Altiservice développent un pass unique commun à leur sept stations. Crédits : Altiservice.