Ski. Le Département de l’Ariège s’engage auprès des stations

En Ariège, la réouverture des pistes de ski s’est préparée tout au long de l’année, avec la création de deux nouveaux syndicats mixtes au sein desquels siège le Conseil départemental. Après celui de Guzet, créé en 1993, et celui des Monts d’Olmes, né en avril dernier, le syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la Haute-Ariège est devenu réalité au mois d’octobre. Il réunit le Département de l’Ariège et la communauté de communes de la Haute-Ariège et assure désormais la gestion en délégation de service public des espaces nordiques de Beille et du Chioula et des stations de Goulier, Mijanès et d’Ascou-Pailhères, qui sort ainsi du périmètre de la Savasem. La Sem conserve de son côté sa mission d’exploitation pour Ax-Trois-Domaines, Guzet et les Monts d’Olmes.

En s’engageant dans ces trois syndicats mixtes de façon équitable, le Département de l’Ariège veut remettre les stations sur la voie de l’équilibre budgétaire. Dès cette année, la contribution de la collectivité pour leur fonctionnement va correspondre à 30 % de l’écart entre les recettes et les dépenses, avec un plafond fixé à 700 000 euros. Pour le volet investissement, sa participation s’élèvera à 1 million d’euros. « Cet accompagnement du Département va aider les stations à minorer leur pertes, à libérer de la capacité d’autofinancement pour conduire d’autres projets en leur donnant davantage de crédibilité auprès des financeurs », explique Georges Vigneau, le directeur des stations de la Haute-Ariège.

Etude prospective

En parallèle, le Conseil départemental a lancé cet automne une étude prospective sur le devenir des domaines skiables ariégeois face à l’enjeu du dérèglement climatique. Confiée à la Compagnie des Alpes, cette étude doit aider les stations et les collectivités qui les financent à trouver des pistes de diversification, à orienter leurs investissements à dix ou quinze ans et sans doute à revoir leur mode de gouvernance autour d’un acteur unique, comme en Haute-Garonne.

Sur les pistes, les principaux changements vont concerner le plateau de Beille. Avec la fermeture des remontées mécaniques en 2020, l’espace nordique a connu une forte hausse de sa fréquentation et enregistré la saison dernière un chiffre d’affaires record de 1,2 million d’euros. L’activité sera sans doute moindre cette année, avec en plus le démarrage du chantier de réhabilitation du plateau. Cette opération, au coût global de 8,5 millions d’euros, va se dérouler en deux tranches. Le garage, la chaufferie et le poste de secours seront entièrement reconstruits cette année. En attendant la livraison en novembre 2022 du nouveau bâtiment d’accueil en pierre et bois, un village modulaire a été installé en pied de piste.

Johanna Decorse

Sur la photo : Depuis octobre 2021, les espaces nordiques de Beille et du Chioula et les stations de Goulier, Mijanès et d’Ascou-Pailhères sont gérés par le syndicat mixte des stations de sports et de montagne de la Haute-Ariège. Crédit photo : Stéphane Meurisse.