Spatial. E-Space en quête d’un site de production en Occitanie

L’odyssée dans l’espace de E-Space est déjà fulgurante. Peut-être en raison du CV long comme le bras de son dirigeant. ​Le quinquagénaire Greg Wyler, fondateur de l’entreprise et président, a fait ses preuves dans le secteur. Qualifié d’apôtre du new space et de pionnier, ​l’Américain fonde en 2007 O3b Network puis, cinq ans plus tard, OneWeb. En 2021, il se lance dans une nouvelle aventure et crée E-Space pour développer des constellations de nanosatellites en orbite basse chargé​es à grande échelle de déployer des solutions et des services dans l’internet des objets (IoT). « On veut fournir un service vingt fois supérieur en matière de qualité et de débit​ », promet ​Karim Michel Sabbagh, directeur général et responsable Europe et Moyen-Orient. « ​Nous visons en priorité​ les marchés des infrastructures (transports), la défense, la sécurité ou encore les véhicules connectés et la logistique », précise​-t-il.

Très vite, la jeune pousse lève 90 millions de dollars, en partie auprès du fonds Prime Movers Lab et ouvre deux centres de recherche et de développement : l’un sur la côte ouest des États-Unis, à Los Gatos en Californie, l’autre sur la côte Est, près de Boston. En 2023, E-Space mène sa première opération de croissance externe en rachetant l’entreprise CommAgility, installée à Duisburg en Allemagne. « L’équipe d’une quarantaine d’ingénieurs a des compétences dans les charges utiles et les systèmes de couverture 5G », ajoute le directeur général.

Siège social européen à Toulouse

La trajectoire de l’entreprise ne s’arrête pas en si bon chemin, même si pour l’heure ​E​-Space en est à la phase pré-industrielle. ​En juin dernier, elle annonce​ vouloir implanter son siège social européen à Toulouse, là où E-Space dispose déjà d’une équipe ​de vingt-deux salariés qui planche sur l’intégration des systèmes depuis Blagnac. Une dizaine d’autres personnes doivent être recrutées à la fin de l’année pour compléter les effectifs.

Pour passer à l’industrialisation, l’entreprise est à la recherche de locaux de 22.000 m² pour produire des satellites en deux temps, fin 2025 puis fin 2026. « Nous avons dessiné les locaux et les machines et identifié plusieurs sites », indique Karim Michel Sabbagh​ sans toutefois donner davantage de précisions. Car des discussions sont en cours, y compris avec l’État, concernant des aides financières. Cette usine, qui emploiera 260 personnes d’ici à 2025, sera un maillon fort de E-Space puisqu’elle sera chargée de 90 % de la production de satellites et de 70 % de la recherche et du développement.

Audrey Sommazi

Sur la photo de Une : E-Space emploie 140 salariés et prévoit deux nouvelles levées de fonds en 2023 et 2024.

Sur la deuxième photo : ​Karim Michel Sabbagh, directeur général et responsable Europe et Moyen-Orient d’E-Space. Crédits : E-Space.