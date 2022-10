Spatial. En rachetant Cnim Air Space, Hemeria prend de la hauteur en ballon

Hemeria, qui conçoit et fabrique des équipements spatiaux (structure composite, câblage électrique, couverture thermique) et des nanosatellites prêts à être lancer, poursuit sa stratégie de croissance externe pour se renforcer. Cette PME a fait une première acquisition en 2020 : elle a racheté la filiale de maintenance d’équipements électroniques militaires et civils du groupe Eolane, basée aux Ulis, dans l’Essonne. Hemeria, dont l’activité défense (fourniture de tourelles de trajectographie et d’équipements embarqués) pèse pour moitié dans ses résultats, vient de récidiver en confirmant le rachat de Cnim Air Space, de ses soixante-dix salariés et de son portefeuille d’une dizaine de clients.

Avec un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros, cette société installée dans des locaux de 16.000 m² à Ayguesvives, près de Toulouse, produit dix ballons dirigeables, captifs et stratosphériques par an. Dans la foulée, Cnim Air Space, qui s’était vu confier début mars par le Cnes le développement d’un ballon stratosphérique manœuvrant dans le cadre du volet spatial de France Relance, devient Hemeria Airship, au capital composé d’Hemeria à 85 % , le reste étant détenu par Definvest, le fonds du ministère des Armées.

100 millions de chiffre d’affaires en 2025/2027

Avec le rachat de l’activité de ballons opérant à plus basse altitude que ses satellites, Hemeria ajoute une brique supplémentaire à son catalogue. « Cnim Air Space fournissait uniquement l’enveloppe du ballon, sans l’avionique et le déploiement. Avec les compétences du groupe, nous serons en mesure de préparer le système des ballons et de les opérer », explique Nicolas Multan, directeur général d’Hemeria.

Née en 2019 de la volonté du groupe Nexeya de se recentrer sur ses activités spatiales, l’entreprise, qui compte quatre sites, dont deux sont implantés dans la zone Thibaud à Toulouse, emploie désormais 350 personnes et enregistre un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros. D’ici 2025 ou 2027, le groupe entend atteindre les 100 millions d’euros à la fois par la croissance organique et externe.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Les ballons de Cnim Air Space rachetés par Hemeria. Crédit : Cnes-Prodigima-Gaboriaud Romain 2021.