Surveillance. La société toulousaine Epsi démocratise la détection radar

L’histoire d’Epsi a démarré en 2007 au sein de Rockwell Collins France, à Blagnac. Le constructeur aéronautique travaille alors sur des prototypes de radars à onde continue, des systèmes fixes qui émettent sans interruption sur leur zone de couverture, peu voraces en énergie. À la demande du ministère des Armées, un premier modèle, le PSR-500 est industrialisé en 2015. Ce système, qui couvre 20 hectares, est capable de détecter toute intrusion jusqu’à 500 mètres de distance pour un piéton, 900 mètres pour un véhicule.

Début 2019, à l’issue de la fusion entre Rockwell Collins et UTC Aerospace Systems qui forment désormais le groupe Collins Aerospace, l’activité radar dédiée à la protection de sites est reprise en essaimage par d’anciens salariés, dont Frédéric Chaumeil, avec la création d’Epsi. « Nous étions six au départ, nous sommes dix-huit aujourd’hui. Le siège social, l’ingénierie et le bureau d’études sont à Beauzelle, l’unité de fabrication et d’assemblage à Limoges », explique Frédéric Chaumeil, son directeur.

Sites à risque

En un an, la société a étoffé sa gamme et commercialise aujourd’hui quatre modèles couvrant de 2 à 55 hectares. En cas de détection par un radar, l’information est remontée par l’envoi d’un message SMS ou d’une vidéo à l’équipe chargée de la surveillance du site. « Nous sommes les seuls en France à concevoir, développer et fabriquer de petits radars à faible coût couvrant de zéro à un kilomètre de distance pour le marché de la protection de sites. Seuls les composants ne sont pas produits dans l’Hexagone et proviennent d’Asie. Nous sous-traitons les cartes électroniques à des entreprises de Colomiers et Nantes et assurons nous-mêmes l’assemblage pour garantir la fiabilité de nos produits », précise le dirigeant.

Tournée depuis ses débuts vers la surveillance de sites militaires ou industriels sensibles pour le compte de l’État, de RTE ou d’EDF, qui a recours à ses radars notamment pour son parc nucléaire, Epsi a aujourd’hui élargi son périmètre. Il va de la surveillance de parc à huîtres dans la baie d’Arcachon, d’exploitations agricoles ou de concessionnaires automobiles à la protection de cimetières, de pistes de ski ou de zones de baignade à risque…

400 radars en production en 2021

Durant l’été, un système de radar nomade Epsi a par exemple été déployé par une société de sécurité nîmoise près des cascades du Sautadet, dans le Gard, interdites à la baignade. La société, retenue récemment pour équiper de radars une zone de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, devrait en installer à l’automne sur le toit de l’ancien parc des expositions afin de surveiller le site.

« Longtemps, la technologie radar a fait peur car elle était coûteuse et difficile à déployer. Aujourd’hui, elle s’est démocratisée et se révèle plus compétitive que la protection thermique. Elle vient en complément pour des sociétés de gardiennage qui peuvent par exemple se passer de rondes de nuit », explique Frédéric Chaumeil. Epsi, qui a vu ces derniers mois plusieurs commandes reportées à 2021, devrait atteindre un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros en 2020. La société vise les 4 millions d’euros et une production de 300 à 400 radars l’année prochaine. « Pour l’instant, nous réalisons 70 % de notre activité avec les opérateurs d’intérêts vitaux comme EDF et 30 % avec des clients industriels et privés. Notre stratégie est d’inverser cette tendance pour aller chercher un marché de volume. »

Johanna Decorse

Sur la photo : Une fois l’intrusion détectée par le système radar, une alerte est envoyée aux gendarmes ou équipes de sécurité pour déclencher une intervention sur place. Crédits : Epsi.