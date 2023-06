Occitanie. The Seed Crew lance une levée de fonds

Basé à Labège, The Seed Crew développe des jeux vidéo à impact social pour les professionnels (entreprises, collectivités, établissements d’enseignement supérieur), en favorisant notamment la diversité et l’inclusion et le bien-être au travail. La société vient d’annoncer le lancement d’une levée de fonds et recherche 350.000 euros pour accélérer son développement commercial en France et en Europe. Ce financement doit permettre le recrutement de trois personnes qui complètera un effectif de treize personnes.

La start-up englobe depuis quelques mois le studio de jeux vidéo éponyme et Olympes, structure dédiée à l’accompagnement des entreprises autour de la marque employeur et de l’expérience collaborateur, avec laquelle elle collaborait depuis deux ans.