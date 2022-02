Tisséo annonce la livraison du téléphérique Téléo en avril 2022

Ca y est ! On y est presque. D’abord annoncé pour fin 2020 puis pour l’été 2021, Téléo, le téléphérique urbain toulousain, sera finalement livré en avril 2022. C’est l’annonce faite lundi 14 février par Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Ingénierie, lors d’une ultime visite de chantier. « Malgré la crise du Covid et les divers retards liés à la pénurie de matériaux, nous y sommes arrivés ! Téléo sera bel et bien livré fin avril 2022 et nous prévoyons son inauguration début mai, juste après les élections présidentielles. »

D’ici là, la phase de tests bat son plein, elle se poursuivra jusqu’au 21 mars 2022, date officielle de fin de gros œuvre. « Les tests techniques des éléments du système téléphérique se déroulent actuellement, jusqu’à ce que le groupement de conception, réalisation et maintenance mené par le constructeur Poma (avec Altiservice, Bouygues TP, Systra et le cabinet d’architecture Séquences), ne nous remette les clés », explique Vincent Conan, chef de projet chez Tisséo Ingénierie.

Ensuite une période de marche à blanc d’exploitation réalisée par l’exploitant lui-même (Tisséo voyageurs) sera réalisée jusqu’à fin avril.

De l’Oncopole à Paul Sabatier en 10 mn

L’équipement, qui a nécessité un budget de 82,4 millions d’euros, se distingue comme le plus long téléphérique urbain de France, avec un parcours de 3 km (en comparaison, le téléphérique de la rade de Brest ne parcourt que 400 mètres). Il compte cinq pylônes, trois stations et quinze cabines qui relieront bientôt l’université Paul Sabatier à l’Oncopole, en passant par l’hôpital Rangueil en dix minutes. La fréquence sera d’une minute trente en heures de pointe et le voyage pourra s’effectuer avec un ticket classique. Pour Tisséo, ce téléphérique « incarne un tronçon de la "ceinture sud toulousaine" et vient compléter le réseau de transport mixte existant (métro, tramway et bus en site propre). Après des années d’un maillage de transports en étoile à Toulouse, Téléo permet enfin un maillage transversal qui reliera Colomiers à l’ouest à Saint-Orens à l’est », se félicite Jean-Michel Lattes.

Une guinguette à Pech David ?

Entre l’Oncopole et l’hôpital Rangueil, Téléo franchit la colline de Pech David et la réserve naturelle régionale « Confluence Garonne-Ariège », zone classée Natura 2000. Ici, dans un souci de compensation environnementale et malgré un impact limité au sol (cinq pylônes) ; 1200 arbres et 400 arbustes ont été replantés. Mais la Ville de Toulouse réfléchit à aller plus loin en aménageant le sommet de Pech David comme un lieu « de tourisme et de plaisir ». En réflexion ? L‘aménagement d’une guinguette qui offrira une vue imprenable sur la ville. Si tel est le cas, un appel d’offres sera ouvert pour choisir un exploitant.

Béatrice Girard

Sur la photo : la station de l’Université Paul Sabatier dispose d’un garage atelier dimensionné pour accueillir le moteur qui commande le système du téléphérique.

De gauche à droite : Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Ingénierie, Nicolas Misiak, président de Tisséo Voyageurs, Denis Bacou, membre du comité syndical de Tisséo collectivités. Crédit : Béatrice Girard-ToulÉco.