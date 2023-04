Toulouse. Avec OpenAirlines, les compagnies aériennes réduisent leur consommation de fuel

Choisir une route moins encombrée lors du vol, décider de couper un moteur lors du roulage, de détecter les problèmes mécaniques ou de décrasser les moteurs : telles sont les nouvelles fonctionnalités, opérationnelles cette année, d’un logiciel informatique d’écopilotage. SkyBreathe, c’est son nom, s’appuie sur les données des boîtes noires des avions et des plans de vol, analysées par des algorithmes et l’intelligence artificielle, pour identifier des recommandations transmises aux pilotes d’avion en temps réel. Derrière ce logiciel se cache la discrète société OpenAirlines.

Installée rue d’Alsace-Lorraine à Toulouse depuis 2006, cette cleantech a mis au point cette solution informatique pour aider les compagnies aériennes à réduire de 5 % leur consommation de carburant et donc à limiter leur impact sur l’environnement. « La première version du logiciel date de 2013. Nous l’améliorons toutes les trois semaines. Je ne compte plus les versions annuelles », explique Alexandre Feray, président fondateur de cette entreprise qui emploie soixante-quinze personnes pour un chiffre d’affaires de 6,6 millions d’euros en 2022.

8,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023

Pas moins de cinquante-trois compagnies aériennes, réparties dans trente-sept pays, sont abonnées à ce logiciel. Parmi elles : Air France, EasyJet, Transavia ou encore Korean Air. « En 2022, 326.000 tonnes de fuel ont été économisées, soit un montant total de 350 millions de dollars, et un million de tonnes de dioxyde de carbone n’ont pas été rejetées dans l’atmosphère », se félicite le patron, ancien responsable informatique chargé des opérations aériennes chez Air France.

Après une première levée de 1,5 million d’euros en 2015 et de 500.000 euros en 2018 auprès d’Alter Equity, le pionnier du financement à impact, visant à trouver de nouveaux clients et à financer ses projets R&D, OpenAirlines prévoit de croître en 2023 pour atteindre 8,5 millions d’euros de chiffre d’affaires et de recruter une trentaine de personnes.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Alexandre Feray, président fondateur d’OpenAirlines. Crédit : DR.