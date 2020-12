Toulouse. Delair et l’Isae-Supaero développent un drone à hydrogène

Delair se structure autour de la data et lance la société Alteia

Depuis sa création en 2011, Delair avait étendu en 2019 son activité historique de fabricant de drones professionnels au traitement de la donnée géospatiale, issue de ses drones mais aussi de satellites, smartphones ou lidars. Basée à Toulouse, l’entreprise se positionnait ainsi pour ses clients industriels comme un opérateur global, à la fois hardware et software. Pour capitaliser sur la data, nouvel or noir du numérique en plein boom, les actionnaires de Delair (quatre cofondateurs, fonds Andromède de la famille Hériard Dubreuil, fonds Galia et Intel Capital) viennent de créer Alteia, une société séparée, dédiée à la donnée visuelle et son exploitation basée sur l’intelligence artificielle. Elle affiche des prévisions de croissance supérieures à celles de l’unité de fabrication de drones, plus mature. Alteia peut d’ores et déjà compter sur son contrat avec Enedis, pour l’analyse d’images de ses réseaux en anticipation de ses travaux de maintenance. L’ancien CEO de Delair, Mickaël de Lagarde, prend la direction d’Alteia et Bastien Mancini, actuel COO de Delair, dirigera l’activité production de drones. Cette partition devrait permettre à Delair une meilleure lisibilité pour ses levées de fonds à venir. La PME de 150 personnes en 2019 dégageait un chiffre d’affaires, non communiqué, estimé entre 15 et 20 millions d’euros.