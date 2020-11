Covid-19 : les pharmacies toulousaines installent des drives pour faciliter le dépistage

Pour lutter contre la propagation du virus, la Mairie de Toulouse facilite l’installation de drives de dépistage antigénique sur l’espace public, à la demande des pharmaciens. L’arrêté préfectoral du 13 novembre donne la possibilité aux médecins, pharmaciens et infirmiers de réaliser des tests dits antigéniques hors de leur lieu d’exercice habituel sur la période du 12 novembre 2020 au 28 février 2021.

L’autorisation préalable d’occupation du domaine public est nécessaire et la déclaration de leur activité est obligatoire auprès de l’ARS 48 heures au moins avant le début des tests. Techniquement, il suffit pour les pharmaciens de remplir le formulaire (téléchargeable via ce lien) et d’adresser leurs demandes avec l’extrait du Registre du Commerce par mail à l’adresse générique dédiée : accueilmodp@mairie-toulouse.fr.

À ce jour, dix pharmacies de Toulouse en ont formulé la demande. Il s’agit des officines suivantes :