Toulouse. L’entreprise MonOrdo digitalise les ordonnances de santé

Ordonnances égarées, illisibles, dates de renouvellement dépassées… La start-up MonOrdo, plateforme de dématérialisation des données de santé entre professionnels de santé et patients, veut mettre fin aux ordonnances papier. Sébastien Bonnet, pharmacien de formation, a eu cette idée alors même qu’il travaillait derrière un comptoir d’officine. « Je voyais régulièrement des patients mécontents qui rencontraient des difficultés avec le traitement de leur ordonnance, des chiffons illisibles ou perdus, des renouvellements oubliés ou incomplets… J’ai fait le constat qu’il nous manquait un outil digital pour classer les demandes de la patientèle et fluidifier le parcours de soins. » Il co-fonde alors MonOrdo avec trois autres associés : Marc Cosmin, Léo Péchin et Naji Benzekri.

Une blockchain en santé

MonOrdo, plateforme de dématérialisation de données de santé entre professionnels et patients, fait donc le pari de fournir un outil aux différents acteurs. « En dématérialisant le papier, on donne de la valeur ajoutée à toutes les informations qu’il contient », résume Sébastien Bonnet. Aux médecins, MonOrdo fournit une brique qui évite de rédiger l’ordonnance à la main et de l’imprimer. Ils la saisissent en quelques minutes. Pour les pharmaciens, moyennant un abonnement, la plateforme digitale détaille la prescription, l’identité du patient, les données de mutuelle et de sécurité sociale.

À destination des patients enfin, c’est une application qui permet de récupérer, conserver ses ordonnances et de bénéficier de rappels (pour prendre son traitement et gérer ses renouvellements).

Créée en février 2019, la jeune pousse a reçu un prix French-Tech en juin 2019 et intégré l’incubateur de Toulouse Métropole. « Nous avons depuis été labellisés comme professionnels de santé par le Ministère, ce qui signifie que l’intérêt de notre outil pour le système de santé a été reconnu », indique Sébastien Bonnet.

Une première levée de fonds fin 2019

Depuis le début du confinement, Monordo propose son service en accès libre et gratuit jusqu’au mois de juillet, mais le modèle économique de la start-up reposera in fine sur les professionnels de santé. « Nous proposons un abonnement mensuel sans engagement entre 20 et 30 euros par mois pour le médecin et entre 100 et 200 euros par mois pour le pharmacien. Le patient garde bien sûr la liberté de choisir son officine, et peut télécharger gratuitement l’application », poursuit le chef d’entreprise.

Soutenue par la Région Occitanie et Toulouse Métropole, MonOrdo a levé 150.000 euros fin 2019, notamment auprès du fonds d’investissement toulousain Team Up, chez qui elle est désormais hébergée. La jeune pousse vise un chiffre d’affaires de 50.000 euros en 2020 et prévoit une seconde levée de fonds d’au moins 500.000 euros en 2021 pour assurer son développement.

Béatrice Girard

Sur la photo : Avec la fin des ordonnances papiers, les fondateurs de MonOrdo promettent de fluidifier le parcours de soins. Crédits Hélène Ressayres - ToulÉco.