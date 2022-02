Toulouse. La salle de concert Interférence veut créer l’événement

Ils mûrissent ce projet de lieu hybride, adapté aussi bien aux concerts et spectacles qu’à des séminaires et soirées privées pour les entreprises, depuis 2017. Venus du domaine de l’audiovisuel et de l’événementiel, les cinq cofondateurs d’Interférence sont sur le point d’aboutir. Ralentis par la crise sanitaire et ses effets induits, les difficultés d’approvisionnement de matériaux et d’équipements, ils ont dû reporter à septembre l’ouverture de leur salle. Les retards successifs ont fait gonfler la facture d’environ 40 % mais les investisseurs privés locaux qui cofinancent le projet ont répondu présents auprès de la jeune équipe d’Interférence.

Le chantier avance et le futur lieu, d’une surface totale de 2500m2, prend déjà toute sa dimension. Interférence a investi de vastes locaux que ses fondateurs louent à la Banque Populaire Occitanie, route de Lavaur, à 500 mètres du métro Balma-Gramont. Un ancien entrepôt a été entièrement rasé pour être reconstruit. Il abritera la salle de concert de 700m2, pièce maîtresse du projet. Équipée d’une scène modulable, elle pourra accueillir jusqu’à 2000 personnes en format concert classique et jusqu’à 2500 personnes pour la jauge la plus haute. En surplomb, donnant sur cette salle, une mezzanine de 100m2 pourra servir à tous les publics, ouverte le temps des concerts, privatisable pour des rendez-vous professionnels. Un toit terrasse de 500m2 répondra aussi à la « double-identité » du lieu en abritant afterworks, cocktails ou concerts plus intimistes. Salles de réunion, studio de tournage, espace traiteur-cuisine modulable sont aussi dans les plans de ce complexe au concept novateur.

Des services automatisés

« Une interférence est la superposition de deux phénomènes vibratoires de fréquence voisine. C’est le cœur de notre positionnement, rassembler dans un même lieu des synergies, notamment techniques, pour faire cohabiter des activités qui sont d’ordinaire séparées. L’idée est de créer un pont entre deux univers, la culture et l’événementiel, et de faire en sorte qu’une entreprise se reconnaisse dans ce lieu, tout comme un organisateur de concerts », explique Fanny Boullet, ancienne chef de projet chez Halloween Agency et cofondatrice d’Interférence.

Dans sa configuration spectacle, la future salle, qui se positionne « entre le Bikini et le Zénith », veut aussi jouer la carte « technologique », avec notamment des bornes tactiles pour la billetterie, des vestiaires et un bar automatisés. « L’objectif est d’améliorer le service et l’expérience du public qui viendra assister à un concert mais il ne s’agit pas de créer de fracture. Tous ces postes seront doublés pour proposer aussi des vestiaires et un bar traditionnels », précise Martin Montillet, fondateur et associé de la société toulousaine KRD Audiovisuel et d’Interférence. À moins de huit mois de l’ouverture, l’équipe, qui rassemble une dizaine de personnes, travaille en coulisse pour réussir son pari et faire enfin de ce projet commun un événement.

Johanna Decorse

Sur la photo : Martin Montillet et Fanny Boullet, deux des cinq cofondateurs d’Interférence, sur le toit terrasse de la future salle de concerts. Crédits : Marie Lavau.