Toulouse. Le jeune constructeur Aura Aero a le vent en poupe

En grec ancien, Aura signifie le vent. En 2020 ce terme désigne aussi le nom d’un nouveau constructeur toulousain d’avions. Derrière cette appellation se cachent trois ingénieurs passionnés d’aéronautique. Wilfried Dufaud, Fabien Raison et Jérémy Caussade se sont rencontrés au sein de l’association Replic’Air. Ensemble, ils ont eu l’idée d’inventer et de fabriquer un biplace nouvelle génération baptisé Integral R qui se destine aux écoles de voltige, à la formation des pilotes dans les domaines civil et militaire, et au loisir.

Avec l’aide d’un réseau de partenaires, d’experts aéronautiques et de fournisseurs français, et d’une première levée de fonds dont le montant n’est pas révélé, Aura Aero a conçu depuis la plateforme de Toulouse Francazal deux versions de son avion : le R composé d’un train classique et le S avec un train tricycle. Le prototype du premier modèle a été présenté au dernier salon du Bourget, en juin 2019. Si Midi-Pyrénées Voltige a opté pour la version R en kit livrée fin 2020, Dijon Voltige a préféré la version clé en main qui lui sera remise en septembre 2021.

Un troisième tour de table en 2020

Ce nouvel avion, qui peut voler plus de 1000 km, se veut aussi éco-responsable et sécuritaire. Conçu avec du bois-carbone, il est équipé d’un réservoir et de sièges anti-crash. Mais pas seulement. « Nous avons optimisé la maintenance avec la possibilité de changer le moteur en moins d’une heure », prévient Jérémy Caussade, le président de cette structure fondée en 2018, qui emploie une dizaine de personnes. Pour gagner du temps, le suivi des opérations aériennes via un système digital est également proposé aux clients.

Déjà à l’étroit dans ses locaux, Aura Aero déménage actuellement ses bureaux et sa ligne d’assemblage dans un nouveau site de production de 2000 m² toujours sur la plateforme de l’aéroport Toulouse Francazal. « Notre idée est d’aller vite », souligne le président. En phase de certification Easa CS-23, le premier vol, qui est prévu dans les prochaines mois, marquera alors le début de la campagne d’essais en vol et au sol.

En parallèle, l’avionneur toulousain entame la phase d’industrialisation de ses aéronefs. « Nous visons trente unités par an en 2022, puis une cinquantaine », ajoute Jérémy Caussade, qui s’appuie sur une deuxième levée de fonds bouclée en début d’année, puis sur un troisième tour de table prochainement.

Audrey Sommazi

Sur les photos :

En haut, le premier avion biplace Integral R. Crédits : YouennB- DR.

En bas : de gauche à droite : les trois fondateurs de Aura Aero, Wilfried Dufaud, Fabien Raison et Jérémy Caussade. Crédits : Aura Aero.