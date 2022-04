Toulouse. Les Imaginations Fertiles veulent revitaliser le quartier Bellefontaine

Agnès Gaigneux s’exprime toujours avec douceur et détermination. La gérante des Imaginations Fertiles a un « nouveau projet enthousiasmant à défendre », un nouvel espace de coworking qui commence à prendre racine à la sortie du métro Bellefontaine à Toulouse. La Scic (société coopérative d’intérêt collectif), qui compte aujourd’hui une soixantaine de sociétaires, a démarré dans l’animation d’espaces de travail partagé à destination de l’ESS [1] en 2013 du côté des Arènes [2], déjà dans la Ville rose. En 2017, le propriétaire des lieux leur indique la porte de sortie à l’horizon 2020. Mais quand on a l’imagination fertile, pas si difficile de se réinventer. L’équipe se dit que le quartier Bellefontaine, ce n’est pas si mal pour se jeter de nouveau à l’eau. Avec, en vue, la transformation d’un ancien institut médico-social entouré d’un agréable terrain arboré.

« On voulait s’implanter dans un quartier prioritaire de la politique de la ville avec des problématiques fortes d’emploi, d’insertion, de cohésion sociale. Avec l’idée d’inciter des structures économiques à s’y installer », explique la dynamique gérante. Pour ce faire, la société a reçu plusieurs soutiens. D’abord celui, de poids, de la Métropole toulousaine, qui a financé l’étude de faisabilité puis a préempté le terrain, qui suscitait l’intérêt de promoteurs immobiliers. Toulouse Métropole a aussi permis au projet d’être soutenu par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) à travers le nouveau programme national de renouvellement urbain (Npru) qui associait État, Régions et Métropoles. La Scic a enfin été accompagnée par la foncière Etic, structure située à Lyon, pionnière des « tiers-lieux responsables », qui a permis la structuration économique afin d’aboutir au nouvel espace de coworking.

Un chantier qui s’achèvera en janvier 2023

Il faut dire que celui-ci a des belles dimensions. 2300 mètres carrés [3], qui pourront accueillir une trentaine d’entreprises et d’indépendants, du poste de travail [4] à de plus vastes bureaux. Un restaurant et une salle événementielle permettront d’animer le lieu et de l’ouvrir aux habitants du quartier.

Le coût total du projet s’élève à 5,3 millions d’euros [5]. Les collectivités auraient déjà apporter 1,8 million d’euros. Les travaux ont débuté en juillet 2021. Une première tranche sera livrée en juillet et le chantier devrait s’achever en janvier 2023. Parmi les structures déjà associées au projet, on peut citer le cluster culturel toulousain Ma Sphère, l’incubateur d’innovation sociale de la métropole Première Brique, Mozaïk RH, structure qui aide les entreprises « à diversifier leur recrutement » (milieu social, origine, etc.), ou encore Humus & Associés, association qui promeut et développe « le compostage citoyen de proximité ». D’autres structures de champs environnementaux, sociaux ou culturels sont en pleine discussion pour rejoindre l’initiative collective.

Agnes Gaigneux espère recevoir « chorégraphes, graphistes, informaticiens, journalistes, consultants, etc. » pour que le lieu puisse bénéficier de la diversité la plus grande. Créer un nouveau lieu, imaginer des temps d’échange entre toutes ces personnes d’horizons divers crée de la joie chez la gérante : « On n’est plus dans le marasme ambiant. C’est vraiment réjouissant. Il y a de la lumière ici ! », confie-t-elle dans un sourire.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Agnès Gaigneux, gérante de l’espace de coworking pour les acteurs de l’ESS et de la culture Les Imaginations Fertiles, avec une maquette de leur nouveau lieu à proximité de la sortie du métro Bellefontaine à Toulouse. Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.