Toulouse. Les vélos cargo VUF en phase de levée de fonds

Comme beaucoup d’entreprises qui ont élargi ou recentré leur production durant la pandémie de Covid-19, VUF a puisé dans ses ressources. La marque toulousaine de vélo cargo a optimisé la modularité de ses triporteurs électriques pour développer un modèle dédié à la désinfection des lieux publics et du mobilier urbain. Equipé d’un pulvérisateur autonome de cinquante litres, fonctionnant sur batterie et d’un tuyau de cinq mètres, il s’appuie sur une solution de désinfectant sans chlore fournie par le fabricant Labofrance. La société de collecte de déchets et de recyclage Elise, les entreprises sociales Les Détritivore et la Conciergerie Solidaire, à Bordeaux, ont déjà passé commande.

Une vingtaine de vélos devraient être mis sur le marché d’ici la fin du mois de juin. « Nous avons imaginé cette déclinaison une ou deux semaines après le début du confinement pour répondre à une situation d’urgence par rapport à la circulation du virus dans l’espace public. Pour les collectivités, ce vélo a l’avantage d’élargir le périmètre d’intervention des agents qui désinfectent à pied, avec des produits respectueux des critères environnementaux, et de gagner en efficacité avec des temps de déplacement plus courts. Post Covid-19, il pourra être adapté pour une autre utilité », explique Thomas Chenut, fondateur de la marque VUF.

100 vélos cargo déjà en circulation

Un argument que la marque fait valoir depuis le lancement de sa production fin 2018, en espérant une structuration rapide du marché, comme en Allemagne. « En 2019, il s’est vendu outre-Rhin, grâce notamment à des aides à l’achat, 40.000 vélos-cargo contre 3000 en France. Les professionnels ne savent pas qu’ils sont un vraie alternative aux véhicules motorisés. Très performants par leur capacité, nos triporteurs permettant de transporter jusqu’à 250 kg et 1,7 m3, tout en gardant les avantages concurrentiels, écologiques et économiques du vélo avec entre autres des coûts d’achat et d’entretien plus faibles ». Pour la marque VUF qui compte une centaine de vélos cargo en circulation, achetés par des collectivités comme Paris, Strasbourg ou Bidard ou des entreprises privées, la prochaine étape est d’internaliser la production.

Une unité d’assemblage propre

Actuellement, tous les triporteurs de la marque sont fabriqués sur une chaîne d’assemblage dédiée au sein dans l’usine du groupe Lophitz, spécialisé dans le traitement de surface et l’usinage de pièces composites, à Mauléon, dans les Pyrénées-Atlantiques. « Nous voulons opérer une levée de fonds de 750.000 euros d’ici la fin de l’année pour créer notre propre unité d’assemblage. Nous sommes en quête d’un lieu, de préférence en Occitanie. 250.000 euros seront couverts par prêts bancaires. Nous cherchons pour le reste des business angels et des investisseurs qui veulent participer à notre développement », précise Thomas Chenut.

L’objectif à moyen terme pour VUF est de parvenir d’ici trois ans à une production annuelle d’un millier de vélos, à l’achat ou en leasing. À plus courte échéance, la marque, qui emploie six personnes, mise cette année sur la fabrication d’une centaine de triporteurs et sur un chiffre d’affaires de 1 million d’euros.

Johanna Decorse

Sur les photos : en haut, la fabrication des vélos cargo électriques VUF a repris début mai après plusieurs semaines d’arrêt d’activité. En bas : Thomas et Antony Chenut. Crédits : DR.